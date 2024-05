Nicola Porcella reflexiona sobre su vida y todas las cosas que le han pasado: "Sin la gente no sería nada"

El peruano Nicola Porcella se ha ganado el corazón de miles de fanáticos mexicanos que lo vienen apoyando en cada paso de su carrera artística. Ante todo lo que viene realizando, el actor decidió reflexionar sobre todo ello y dio un agradecimiento especial a sus seguidores.

¡Reflexiona sobre su vida!

Nicola Porcella se encuentra en México en medio de varios proyectos artísticos y empresariales. Como se recuerda, hace un par de meses ha inaugurado un restaurante junto a unos socios y le va muy bien. Por medio de sus redes sociales, compartió un video donde comenta que se fue a comer solo en restaurante Taypa.

"Me recomendaron ir a comer solo, tomar un cafecito. Pensar cómo estás haciendo las cosas, si todo esta bien. Entonces, me vine acá a Taypa para comer un cevichito, un leche de tigre a tomarme un café", dijo.

Luego, comenta que empezó a reflexionar sobre todo lo que le ha pasado: "A analizar cómo está yendo mi vida, agradecerle a mi 1% por todo lo que hacen por mí, agradecerle a todo el mundo. A seguir creciendo, ayudándome a que mi familia este cada vez mucho mejor, gracias por eso".

Finalmente, agregó que sin el apoyo de sus fanáticos, no hubiera podido lograr todo ello: "Agradecerle a la gente, que yo sin la gente, no sería nada. Así que hoy me tomé un tiempito para analizar todo eso. Se lo recomiendo, la verdad nunca había hecho esto. Venir a comer solito y hacer tus cosas".

"Que bueno Nicola, date tu tiempo para pensar y meditar. Es difícil estar lejos de tu familia pero mucho amor te rodea", "Te queremos bebé", "Siempre es bueno salir y mimarse uno mismo", "Me alegra estás madurando, la mejor compañía eres tú", "Las personas que piensan en sus familia, ganan el respeto y cariño, son un ejemplo de vida", "Nico acuérdate que nosotros siempre te vamos apoyar, no creo que estés perdiendo seguidores", fueron algunos comentarios de sus fanáticos en el video que fue publicado en TikTok por un usuario.

Más de Nicola Porcella

El peruano Nicola Porcella viene causando revuelo en México, aún después de varios meses desde su participación en 'La Casa de Los Famosos'. El querido artista viene con muchos proyectos realizándose en el país mexicano, entre ellos como actor en una novela mexicana producida por Juan Osorio.

La novela 'El Amor No Tiene Receta' se estrenó hace más de un mes y medio, convirtiéndose en uno de los más vistos. Aunque Porcella no es el personaje principal, se ha convertido en uno de los favoritos por los televidentes junto al personaje de Nandy, interpretado por Coco Máxima. Además, se encuentra produciendo su siguiente colaboración musical con el influencer llamado 'Cry'.

Además, Nicola Porcella acaba de lanzar un podcast llamado 'Sin calzones' junto a su amigo Agustín Fernández. Aquí cada semana tendrán un nuevo invitado donde hablarán a calzón quitado sobre diferentes puntos de vista y anécdotas.