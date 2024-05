¿Y su embarazo? Samahara Lobatón es vista JUERGUEANDO de lo lindo en salsoteca de Estados Unidos (VIDEO)

¡BOMBAZA! Samahara Lobatón es una de las figuras más polémicas en la farándula de "Chollywood". Recientemente protagonizó un nuevo escándalo público con Bryan Torres, a quien no dudó en tirarle todas sus casas por la ventana de su casa. Tras esto, y luego de irse de la casa que ambos compartían, la hija de Melissa Klug decidió partir a los Estados Unidos junto a su hija, permitiendo así que se reencuentre con Youna, su padre. Al parecer, la popular "Sacachaira" no tiene tiempo que perder y recientemente se le vio juergueando de lo lindo en una salsoteca de New Jersey. ¿Se olvidó de su embarazo?

Samahara Lobatón juerguea en New Jersey

Hace poco, Samahara Lobatón protagonizaba un escándalo público junto a Bryan Torres. Tras este terrible incidente, tomó la decisión de irse de la casa que compartían y, prácticamente, se llevó todo.

Tras esto, la hija de Melissa Klug agarró sus maletas y voló a Estados Unidos junto a su menor hija. Ambas fueron al país norteamericano para que la niña se pueda encontrar con su padre, Youna, quien radica en estos momentos en dicho país.

Al parecer, la exintegrante de "Combate" estaría disfrutando al 100% su estadía en los "yunaites", ya que fue vista juerguenado de lo lindo en una salsoteca de New Jersey. Atrás quedaron sus dolencias que, según ella, la llevaron a estar internada tras la polémica con Bryan Torres y "Amor y Fuego" se encargó de difundir imágenes de la juerga en la que estuvo.

"Ahí está lleno de Rodriguistas, tenemos las imágenes... ahí está con la hermana Melissa, mira ah, cuánta gente la tiene ubicada. (...) Está tomando gaseosa, ¿no? Una lata de gaseosa, ¿qué tiene en la mano? es una lata de gaseosa, parece", señaló "Peluchín"

"La hemos visto fumando, vapeando, así que... y de la preocupación de haber viajado y eso, lo debe tener todo bajo control", acotó.

¿Y el papá?

Al parecer, así como celebra la hija de Melissa Klug en Estados Unidos, Bryan Torres también celebra, pero el logro de su pequeña hija. Recientemente, se mostró más feliz que nunca, especialmente después de un acontecimiento emocionante: su hija mayor ganó el primer lugar en una competencia deportiva.

El orgulloso papá no solo celebró este triunfo, sino que también compartió fotos y videos en su cuenta de Instagram, demostrando el apoyo incondicional a su hija. "Aquí contento, feliz con la campeona. ¿Se merece una celebración o no?", expresó Bryan, subrayando su alegría y orgullo paternal.

Bryan Torres mas feliz que nunca. (Foto: Instagram)

En un gesto de pura emoción, Bryan también compartió un video donde se le veía tocando el claxon alegremente por toda la avenida. Sin duda, una manifestación espontánea y ruidosa de su felicidad. Este acto no solo demuestra su entusiasmo por el logro de su hija, sino también lo importante que es para él celebrar los momentos especiales de sus seres queridos.

No cabe duda de que tanto Bryan Torres como Samahara Lobatón tienen motivos diferentes para celebrar. Sin embargo, el cantante ha destacado que no se desentenderá del embarazo de la popular "Sacachaira" y todos esperamos que así sea.