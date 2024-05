¡No aguanta pulgas! Melissa Paredes "parcha" a Magaly Medina por su boda: "Que no hable de mí"

¡NO LE DIGAS! Melissa Paredes viene ultimando detalles para lo que será su próxima boda con Anthony Aranda. Pese a que esta relación no empezó del todo bien y muchos no le auguraban mucho tiempo juntos, ambos demostraron que están más juntos y felices que nunca, por lo cual, decidieron dar el siguiente paso. Una de las principales críticas de este romance es Magaly Medina, quien criticó duramente a la modelo hace unos días. Ante esto, la exchica reality salió a responderle fuerte y claro le pidió que no vuelva a hablar de ella.

Melissa Paredes no aguanta a Magaly Medina

En unas recientes declaraciones para un medio de comunicación, Melissa Paredes reveló algunos detalles de lo que será su próxima boda con Anthony Aranda. Según contó la modelo, su vestido de novia ya lo compró aquí en Perú y dentro de poco se irá al extranjero para ultimar detalles.

"Lo compré aquí (vestido de novia) en un lugar súper lindo y me encantó. La próxima semana nos vamos a Orlando, ahí veremos otras cositas. Es que el vestido de aquí me enamoró", señaló en un primer momento.

Además, no dudó en mandarle su "chiquita" a Magaly Medina, quien la criticó duramente por el famoso "canje". La expareja de Rodrigo Cuba señaló que la "Urraca" se estaría inventando cosas, por lo que la invitó a dejar de mencionarla.

"Me molesta que se inventen cosas. Todo bien con las colaboraciones y los canjes, uno siempre trabaja con gente que conozco y confío en sus servicios. Pero usar mi nombre para promocionar su local e inventarse algo así, me parece malazo. Mejor que no hable de mí, ni de mi boda y listo, todos felices. No quiero que hable más de mí, prefiero no existir para ella", sentenció Melissa Paredes.

La mandó a hacer bien su trabajo

Melissa Paredes dentro de poco vivirá uno de los momentos más importantes de su vida tras unirse legalmente con su pareja Anthony Aranda. La modelo viene realizando todos los preparativos para este día desde los vestidos, invitaciones, comida, local, etc.

Sin embargo, la esposa de Alfredo Zambrano no dudó en criticar la famosa boda de la influencer dejando entrever que no sería un evento realizado con su propio dinero y que varias marcas han intervenido para que sean parte de este día a cambio de un canje.

Esto enojó a la exesposa de Rodrigo Cuba y no dudó en poner a su sitio a la periodista desmintiéndola en sus redes sociales.