¡No Beto, tú no! Ivana Yturbe preocupa en redes sociales con DOLOROSO mensaje: ¿Qué pasó?

¡PAREN TODO! Una de las parejas más sólidas del medio artístico es la conformada por Beto Da Silva e Ivana Yturbe. Pese a que en un inicio nadie daba un sol por su relación, ambos supieron luchar contra la adversidad y los malos comentarios y, hasta hace unos días, se lucían juntos y más enamorados que nunca. Sin embargo, todo parece haber cambiado en las últimas horas a raíz de un DOLOROSO mensaje de la exchica reality. Este polémico acto desató una serie de especulaciones sobre el romance de la "parejita". ¿Estarán en crisis?

Ivana Yturbe y su DOLOROSO mensaje en redes sociales

Con más de dos años de feliz matrimonio, Ivana Yturbe y Beto da Silva se acentúan como una de las parejas más sólidas de la farándula nacional. Hace poco, el futbolista fichó por ADT y la exchica reality no dudó en mudarse a Tarma para acompañar a su esposo en esta nueva aventura futbolística.

Sin embargo, recientemente, Ivana Yturbe a capturado la atención de más de uno, luego de darle un "me gusta" a un DOLOROSO mensaje en redes sociales. Esto ha sido interpretado como una indirecta de la exintegrante de "Combate" para Beto Da Silva, ya que el post habla sobre la vida amorosa de una persona.

"A ella solo la enamoras con una buena mentalidad, y con más detalles que palabras", se podía leer en un post al que Ivana Yturbe no dudó en darle "like". Por si esto fuera poco, la expareja de Mario Irivarren decidió darle otro "me gusta" a otro mensaje mucho más doloroso.

"Todo el amor que has dado niña, volverá a ti multiplicado por mil. Vienen tiempos mejores: tiempos en los que bailarás, reirás y en los que nunca más volverás a derramar una jodida lágrima", se lee en la publicación. ¿Cuál será la verdad de la relación?

Ivana Yturbe likes frases

¿Distanciados?

Las alarmas se encendieron luego de la reciente actividad de Ivana Yturbe en redes sociales. Muchos cibernautas empezaron a especular sobre un posible distanciamiento en la pareja, pero, para alegría de sus seguidores, esto no tiene ni pies ni cabeza.

Hace unas horas, Ivana Yturbe compartió historias en Instagram donde se le ve compartiendo su tiempo junto a su hija y en una de ellas se le ve junto a Beto Da Silva.

La exchica reality no pudo ocultar su emoción al grabar a su hija con el exjugador de César Vallejo, descartando así todos los rumores de una posible crisis en su relación, la cual parece tener para muchos años más. ¡Qué así sea!