"No considero la inseguridad como causal de fuerza mayor": Richard Acuña no quiere soltar a Paolo Guerrero

¿Qué quiso decir? La novela de Paolo Guerrero y César Vallejo parece de nunca acabar. El "Depredador" sorprendió ayer en diversos noticieros relatando el vía crucis que sufre a raíz de la confirmación de su fichaje por los poetas y ha manifestado tajantemente que no vestirá los colores trujillanos esta temporada debido a la gran inseguridad. Esto llegó a oídos de Richard Acuña, quien tuvo unas polémicas palabras en contra de la situación del goleador e incluso señaló que no considera las amenazas que recibe el ariete como un motivo de "fuerza mayor" para no jugar por los norteños.

Mensajes amenazantes

"América Noticias" mostró EN EXCLUSIVA todos los mensajes que había recibido Doña Peta, los cuales, por obvias razones, alertaron al ariete de la selección peruana.

"Habla tía Peta, mándale este recado a Paolo que acá el norte es nuestro y que vaya acomodándose a nuestro ritmo. Queremos que nos haga una colaboración de la organización, caso contrario así esté con 10 guardaespaldas, lo vamos a topar y luego se lamentará de las consecuencias. Que nos llame alguien a dar una solución y si se apega a la Policía nos vamos a enterar, volaremos número y la próxima comunicación va a ser cuando le hagamos un atentado", se lee en el primer mensaje.

Además, la organización criminal reconoce que tienen a su control la ciudad de Trujillo e incluso los amenazaron con atentar contra su vida.

"Somos la organización que está detrás de la mayoría de los asesinatos y secuestros en Trujillo. Depende de Paolo si quiere que su estadía en Trujillo sea pacífica o aterradora. Trujillo es nuestra tierra y aquí el muchacho con nosotros puede estar en el infierno o en el cielo (...) Sean inteligentes y den una solución por el bien de todos, si no veo interés, me descuelgo y un secuestro más a mi lista para pedir con ganas 7 cifras", sentenciaron.

Richard Acuña responde

Todos estos mensajes han preocupado a Richard Acuña, presidente de la César Vallejo, quien manifestó su pesar ante esta terrible situación. "Bastante preocupado por las declaraciones del día de hoy de Paolo Guerrero. Nosotros, como institución, hemos sido los primeros que nos hemos preocupado en la seguridad de Paolo y toda su familia", señaló.

Sin embargo, indicó que hasta el momento Paolo Guerrero no ha enviado la documentación requerida para su desvinculación del cuadro trujillano. Pero, pese a estas amenazas, el directivo asegura que espera tener al "Depredador" este sábado en Trujillo.

"Lo único que nos corresponde a nosotros como institución es esperar la formalidad por parte del jugador para que la parte legal comience a trabajar sobre ello. No vamos a obligar a nadie a que esté en el club. En la actualidad, Paolo es jugador del club César Vallejo; por eso, lo esperamos el sábado en la ciudad de Trujillo", agregó el esposo de Brunella Horna.

"No puedo considerar la inseguridad como motivo de fuerza mayor; si no, la totalidad de los jugadores de los 18 clubes a nivel nacional se sentirían inseguros de participar en esta competencia. Yo creo que con sus declaraciones Paolo descarta jugar en el fútbol peruano", añadió.