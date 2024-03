"No sé cuánto tiempo me queda": Christian Thorsen preocupa a sus seguidores tras último diagnóstico de cáncer

En una entrevista reciente, el actor peruano Christian Thorsen compartió abiertamente detalles sobre su estado de salud actual y compartió sus pensamientos sobre la vida y su condición médica. El exmodelo, que llamó la atención al aparecer recientemente en el set de 'Al Fondo hay Sitio', ha dado lugar a especulaciones sobre un eventual regreso a la serie de América Televisión.

No obstante, en esta ocasión se centró en detallas cómo está afrontando su delicado estado de salud y qué tratamientos está llevando. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Christian Thorsen preocupa por delicado estado de salud

En la charla, realizada en el canal de YouTube de Renzo Schuller, Thorsen aclaró cualquier especulación sobre su retorno a la televisión, centrándose en su proceso de recuperación y tratamiento médico.

Como se sabe, el actor dio a conocer el año pasado un diagnóstico desgarrador, el cual era cáncer terminal de próstata. A pesar de la gravedad de la enfermedad, el conocido 'Platanazo' eligió un enfoque de tratamiento completo y poco tradicional que ha demostrado ser exitoso en su proceso de recuperación.

Uno de los puntos sobresalientes de la entrevista con el presentador de 'EEG', Renzo Schuller fue cuando Christian Thorsen mencionó el tratamiento con muérdago que ha estado utilizando para mejorar su salud. Además, intercambiaron ideas sobre la enfermedad del cáncer y cómo abordarla desde una perspectiva emocional y mental positiva.

"Yo he escuchado una frase que me parece genial 'Tú te enfermas, tú te curas', está en ti en tu cabeza. Cuando yo iba a terapia, iba escuchando en una radio y cantando que yo me iba a sanar", enfatizando la importancia del poder mental en la recuperación de la salud.

"No sé cuanto me quedará, pero en todo caso estoy bien. Tengo una calidad de vida buena", mencionó el recordado actor.

Su salida de Al Fondo Hay Sitio

Ante las recientes acusaciones y comentarios surgidos sobre la partida de Christian Thorsen de la exitosa serie 'Al Fondo Hay Sitio', el productor Efraín Aguilar sintió la necesidad de aclarar la situación y ofrecer su perspectiva al respecto.

Aguilar admitió que la manera en que se manejó la conclusión del personaje de Thorsen no fue la más apropiada y reconoció las críticas al respecto. Sin embargo, negó rotundamente que la decisión estuviera relacionada con un despido injustificado o arbitrario.

Según el productor, el ciclo del personaje interpretado por el reconocido actor, 'Raúl del Prado', había llegado a su fin de manera orgánica dentro de la trama de la serie. Esta explicación busca aclarar cualquier malentendido o especulación sobre la partida del actor de 'Al Fondo Hay Sitio'.

"Dijo 'me botaron', pero hay que aclarar que nadie lo botó, su personaje terminó", sostuvo el productor para un medio local.