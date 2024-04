"No digas tonterías": Magaly "explota" contra usuario que deslizó que había perdonado una infidelidad

¡No soportó! Desde que anunció su relación con Alfredo Zambrano, las redes sociales siempre han estado a la expectativa de una posible ruptura entre ambos. Pese a una separación hace algunos años, la pareja se ha mantenido siempre fuerte y sólida, asentándose como una de las más duraderas en "Chollywood". Sin embargo, los rumores de una infidelidad por parte del notario a la "Urraca" siempre han estado, por lo cual, una usuaria en redes le recordó esto a la conductora de espectáculos. Ante esto, la presentadora de TV "explotó" y dijo de todo.

Magaly Medina arremetió contra usuario en redes sociales

En los últimos días, Magaly Medina se ha dedicado a compartir diversos consejos mediante sus redes sociales. Cuando se dio a conocer la inminente reconciliación entre Christian Cueva y Pamela López, la "Urraca" se mandó con un extenso video donde hablaba sobre el amor propio y señalaba constantemente que "una mujer no necesita de un hombre para brillar".

Ahora, tras darse a conocer los constantes acercamientos entre Karla Tarazona y la "nariz más chinguenguechona de la cumbia", Magaly Medina no tuvo mejor idea que publicar un video dedicado a todas las mujeres que perdonan infidelidades. De inmediato, recibió muchos comentarios apoyando sus palabras, pero, no todo fue positivo.

Un usuario en redes sociales decidió mandarse con todo en contra de la conductora de "Magaly Tv, La Firme" y dio a entender que Magaly le había perdonado una infidelidad a Alfredo Zambrano. "Cada quien hace lo que se le da la gana, si quieren perdonar que perdonen, no es tu rollo. Muy digna eres y saliste corriendo a Miami a buscar a tu marido cuando te dejó y sacaste tu ridículo comunicado", se lee en redes.

Estas palabras no fueron para nada del agrado de Magaly Medina, quien inmediatamente "explotó" y dejó un contundente mensaje en contra del cibernauta. "No escribas tonterías. Tú de mi vida no sabes nada. Que atrevimiento el tuyo", respondió la esposa del notario.

Acompáñenme a ver esta triste historia. Mi tía se lanza a criticar en su IG a las mujeres que perdonan infidelidades... y el Karma le revienta en la cara 😂😂

Gavancho te debo una chela! pic.twitter.com/sv4cZJvInW — Pajita (@MeDicenPajita) April 6, 2024

¿Cómo se lleva con la hija del notario?

La popular "Urraca" recientemente celebró sus 61 años de vida y muchos de sus haters estuvieron a la expectativa de algún hecho para poder criticarla. Silvana, hija de Alfredo Zambrano, no la habría saludado por su onomástico, lo cual desató los rumores de una mala relación entre ambas.

Luego de varios días, Magaly Medina decidió abrir su "caja de preguntas" en su cuenta de Instagram y respondió de todo. Una de las preguntas que más se repitió era por la relación que tenía con Silvana, la hija de Alfredo Zambrano.

"Magaly, ¿te llevas bien con la hija de tu esposo?", le preguntó un usuario en la mencionada red social. Ante esto, la "Urraca" no dudó en contestar y resaltó el gran cariño que ambas se tienen. "Así es. Tenemos una muy buena relación y nos queremos y respetamos mucho", señaló la "archirrival" de Gisela Valcárcel. Tras esto, las preguntas no pararon y decidió contestar una última respecto a la hija de su esposo.

"¿Por qué te odia tanto la hija de Alfredo Zambrano?", le preguntaron, a lo que Magaly Medina respondió fuerte y claro. "¿De dónde sacas tamaña mentira? No creas todo lo que lees sobre MI familia", contestó la "Urraca". Con estas respuestas, queda claro que la conductora de espectáculos lleva una excelente relación con Silvana, la hija de su esposo.