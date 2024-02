"No eres pobrecita si tu marido te engaña y sigues con él": Mariella Zanetti se manda en contra de Pamela López

¡Se mandó con todo! La polémica separación entre Christian Cueva y Pamela López ha despertado, una vez más, los rumores de un acercamiento entre el futbolista y Pamela Franco, expareja de Christian Domínguez. El "enredo sentimental" tiene a Chollywood a la expectativa de alguna otra prueba y, mientras tanto, diversos personajes reconocidos de la farándula opinan al respecto. Una de ellas fue Mariella Zanetti, quien recientemente lanzó un duro mensaje contra la aún esposa de "Aladino".

Mariella Zanetti y su fuerte mensaje contra Pamela López

Diversas figuras del espectáculo nacional han salido a dar su opinión sobre la separación de Christian Domínguez y Pamela Franco, así como de Christian Cueva y Pamela López. Una de las últimas en hablar al respecto fue Mariella Zanetti, quien dejó un fuerte mensaje para la todavía esposa de "Aladino".

"Lo que más me ha indignado es escuchar a una mujer decir "yo le rogué para que se quede y pase Año Nuevo conmigo y él me dejó con una hija en el 2018 recién dando de lactar". Eso sí me dolió", señaló Mariella Zanetti.

Además, señaló que, en su opinión, Pamela López carecería de amor propio, ya que al igual que ella, muchas mujeres ruegan a sus parejas en algunos aspectos.

"Me dolió porque, así como ella hay muchas mujeres con tan poco amor propio que se aferran a una situación. Esto puede ser económico, emocional o carnal y te aferras tanto que no te das cuenta el enorme daño que te causas a ti misma", agregó Mariella Zanetti.

"¿Cómo yo voy a permitir que mi esposo me deje con mi hijo recién nacido y se largue a pasar Año Nuevo en otro sitio y después le das más hijos? Ahí creo que hay un problema", sentenció Mariella Zanetti.

Aprender de los errores

Además, Mariella Zanetti también señaló que, si un hombre engaña a una mujer una vez, lo seguirá haciendo en reiteradas ocasiones.

Para la actriz cómica, el hombre infiel no cambia, solo descansa, y esto estaría pasando en la situación de Christian Cueva y Pamela López.

"Que no suene mal lo que voy a decir. Tenemos que dejar de victimizar a las mujeres engañadas como las "pobrecitas". No eres "pobrecita" si tu marido te engañó una, dos y tres veces y tú sigues con él", acotó Mariella Zanetti. ¿Qué opinas de sus comentarios?