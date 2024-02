Christian Domínguez CONFIRMA haber sufrido infidelidad ¿de Pamela Franco?: "He llorado y mucho" (VIDEO)

¡Estafaron al estafador! Estas últimas semanas han estado más que movidas para Christian Domínguez. Y no hablamos específicamente de su famoso "auto rana", sino, de todos los escándalos de infidelidad que se han ido destapando poco a poco. Mary Moncada y Alexa Samame son algunos de las "conquistas" del cumbiambero, sin embargo, una verdad poco conocida salió a la luz. El cantante confesó a corazón abierto haber sido él quien sufrió por infidelidad y reveló todos los detalles. ¿Pamela Franco tiene que ver?

Christian Domínguez confirma haber sido víctima de infidelidad

Es demasiada farándula peruana. Nuestro querido Chollywood nos sigue regalando muchas primicias, infidelidades, ampays, entre más noticias con las cuales más de uno se queda con la boca abierta todo gracias a Magaly Medina. Christian Domínguez es el centro de atención en las últimas horas ya que, una vez más, fue infiel y no solo una, sino varias veces según lo revelado de su propia boca.

Sin embargo, la "novela" podría dar un giro radical luego de que se descubriese varias "odiosas coincidencias" entre Pamela Franco y Christian Cueva. Todo esto dejaría, mágicamente, a Christian Domínguez como el "adornado" de la relación y sería un "infiel al que le fueron infiel".

Esto cobraría más fuerza luego de que se difundiera un video donde Christian Domínguez reconoce y acepta haber sufrido por infidelidad . Las palabras del cantante causaron las alarmas en redes sociales.

"Yo lo he contado alguna vez. Como a los 18 años me pasó. Lloraba así y se me caían las lágrimas. (...) Yo lloré porque me sacaron la vuelta", reconoció Christian Domínguez. Pero, para tranquilidad de los cibernautas, estas declaraciones responden al mes de octubre de 2022 y se dio en una secuencia de "América Hoy".

¿Desde esa vez Domínguez tendrá un trauma con las infidelidades? ¿Se está cobrando todo el dolor que pasó? Hasta que no termine su terapia con el psicólogo no lo sabrá ni él ni nosotros.

¿Cuántas veces le fue infiel a Pamela Franco?

Tras todas sus declaraciones, Christian Domínguez se presentó en el set de "América Hoy" y se sometió a las preguntas EN VIVO de Ethel Pozo y Janet Barboza. Una de las tantas cuestiones era saber cuántas veces le había sido infiel a Pamela Franco y, en una catarsis, el líder de "La Gran Orquesta" reconoció lo que, quizás, era un secreto a voces.

"Yo me he equivocado más de dos veces. Me he equivocado muchas veces", reconoció sin dar un número exacto de las infidelidades que cometió. Ethel Pozo insistía en saber cuántas veces había sido infiel, sin embargo, Domínguez no fue específico. "Muchas veces me he equivocado. Desde que yo emito o recibo un mensaje y lo acepto, ya me estoy equivocando", señaló.

Christian Dominguez CONFIRMA qué hay más mujeres con las que ha tenido conversaciones y encuentros casuales. "me he equivocado muchas veces" #américahoy pic.twitter.com/KRocF8NqTq — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) February 5, 2024

Con esto, termina por confesar las innumerables infidelidades que cometió durante su relación con Pamela Franco, por lo cual, no se descarta que salgan más mujeres a hablar sobre un romance clandestino con el cantante.