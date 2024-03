¡No está en sus planes! Mario Hart descarta casarse con Korina Rivadeneira: ¿Problemas en la relación?

¿La deja vestida y alborotada? Mario Hart y Korina Rivadeneira han conformado, hasta el momento, una de las parejas más sólidas de la farándula peruana. Contra viento y marea, ambos han logrado sobreponerse a todas las adversidades, como a la anulación de su matrimonio el 2017. Muchos pensaban que dentro de la lista de planes para este año estaba el matrimonio, sin embargo, el piloto de autos sorprendió al revelar que no había contemplado esta posibilidad y reveló el IMPACTANTE motivo. ¿Crisis en su relación?

¿Mario Hart no quiere casarse con Korina Rivadeneira?

El renacer de Mario Hart sigue en progreso y esta vez lanzó un nuevo tema junto a Kevin Roldán. "Lo que necesito" es el nuevo éxito del cantante del género urbano y promete er el hit del verano, ya que cuenta con gran respaldo de su público, el cual el año pasado le pedía a gritos volver a los escenarios.

Por lo visto, en el plano laboral a Mario Hart le va de maravillas, sin embargo, en el plano sentimental no la estaría pasando tan bien. Según contó el ex integrante de "Esto es Guerra", no se da un tiempo con Korina Rivadeneira para poder realizar actividades como pareja, ya que sus agendas están recargadas.

Además, consultado por la idea de un próximo matrimonio, Mario Hart fue muy tajante al afirmar que de momento, esto no está contemplada, ya que ambos han tenido gastos en común, como el comprarse una casa.

"Cuando haya más shows (...) es que eso cuesta. El matrimonio cuesta y acabamos de comprar nuestra casita, además estamos haciendo algunas cositas, unos arreglos, así que hay que invertir inteligentemente" , señaló Mario Hart.

Cabe resaltar que ambos se casaron el 2017 a los pocos meses de empezar su relación. Sin embargo, debido a una serie de irregularidades encontradas por las autoridades, su matrimonio quedó sin efecto.

84 meses juntos

Un abril de 2017, Mario Hart se animó a darse una oportunidad en el amor, esta vez con la venezolana Korina Rivadeneira. Según reveló la extranjera, al comienzo tenía grandes dudas por la "mala fama" que tenía el piloto de autos, sin embargo, con más hechos que palabras, el excapitán del equipo "Verde" le demostró que es el hombre de su vida.

Su amor perdura hasta ahora y están próximo a cumplir siete largos años juntos, por lo que ya planean un viaje donde ambos puedan estar solos, ya que eso es lo que les está faltando en las últimas semanas.

"Es que no hay mucho espacio para viajar, es algo con lo que batallamos siempre, no tenemos mucho espacio para hacer juntos cosas, porque su trabajo, por el mío, siempre chocamos con fechas, pero ya va haber espacio para disfrutar nosotros también en pareja, dejar a los chicos con los abuelos y disfrutar nosotros", aclaró.

Mario Hart y Korina Rivadeneira apuntan a no caer en la maldición de las relaciones de "Chollywood" y prometen ser "la última oportunidad de creer en el amor". ¿Será?