¡No se guardó nada! Magaly Medina le responde a Jota Benz por señalar que su torta de cumpleaños era canje

Magaly Medina, la conocida presentadora de televisión, se encuentra en medio de una nueva controversia después de las declaraciones de Jota Benz, quien sugirió que la torta de cumpleaños de la periodista fue obtenida a través de un canje. Este comentario llamó la atención y provocó una respuesta inmediata por parte de la popular 'Urraca', quien confrontó a la pareja de Angie Arizaga el lunes 1 de abril.

Recordemos que la periodista celebró su cumpleaños recientemente. Ante ello, despertó la opinión de diversas figuras públicas, entre ellas Jota Benz. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Qué dijo Jota Benz sobre la torta de Magaly Medina?

Magaly Medina decidió compartir una serie de fotografías de una sesión que realizó para celebrar su cumpleaños número 61, el cual fue el 31 de marzo. En estas imágenes, se puede ver a la popular 'Urraca' posando junto a una torta de cumpleaños. Es relevante mencionar que la presentadora de espectáculos etiquetó a la empresa que le proporcionó esta torta para la ocasión especial.

En esta publicación, Magaly recibió mensajes de felicitación por parte de sus seguidores, pero también críticas. Uno de sus detractores fue el chico reality Jota Benz, quien le dejó un curioso mensaje, que sorprendió a más de uno: "¡Feliz día! De ahí me pasas el dato del canje de la torta".

La respuesta de Magaly Medina

El día lunes 1 de abril, Magaly Medina utilizó su programa para abordar y responder a Jota Benz por el controvertido comentario que hizo durante su cumpleaños. Al respecto, la conductora de espectáculos señaló: "No me gusta andar aclarando cosas, pero respecto al canje tengo que decir que la empresa Dulcefina me obsequia esa torta todos los años para la sesión de fotos que hago por esta fecha y se lo agradezco".

"Nada de lo que etiqueto es canje, lo hago porque los dueños son mis amigos. La comida me encantó, me gustó mucho el lugar o quiero que la gente vaya y consuma producto peruano, igual cuando viajo. No es por canje, a mí el canje no me gusta. Lo siento, para aquellos que buscan algo que criticarme. De verdad que siempre me ha interesado muchos cominos lo que la gente diga de mí", agregó la popular 'Urraca'.

Por otro lado, recordemos que Magaly Medina cuestionó a Angie Arizaga y Jota Benz por su utilización de canjes al compartir detalles sobre su embarazo en redes sociales. La conductora de 'Magaly TV: la firme' expresó su desaprobación hacia la conducta de la pareja, argumentando que considera que todo lo que muestran está pauteado y que no es espontáneo.