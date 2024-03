¡No lo suelta! Jimmy Santy vuelve a arremeter contra Javier Masías: "Yo soy de barrio, me lo voy a encontrar"

¡Y seguía y seguía! Jimmy Santy tuvo su último paso por la televisión de manera recurrente en la segunda edición de "El gran chef famosos". Durante la mencionada edición del programa, el popular "Chin Chin" cuenta que fue víctima de malos tratos y de algunas irregularidades, exponiendo a la producción del reality culinario. Luego de que decidiera abandonar el programa, señaló a Javier Masías como el culpable de algunos insultos en su contra y, ahora, meses después, no suelta al crítico gastronómico, a quien le mandó una singular amenaza.

Jimmy Santy arremete contra Javier Masías

La segunda temporada de "El gran chef famosos" estuvo marcada por la polémica. Jimmy Santy, quien fue uno de los participantes estelares de aquella edición, denunció ciertas irregularidades en su contra, como el favoritismo por Antonio Pavón, lo cual impidieron su regreso a la competencia.

Luego de mucho tiempo, Jimmy Santy volvió a referirse a su etapa en el programa y, una vez más, acusó a Javier Masías de perjudicarlo, tildándolo de "idiota, soberbio y sobrado". Todo esto lo hizo en el homenaje a Coco Marusix, el cual fue organizado por Mauricio Diez Canseco en "Rústica".

"Dejaron los micrófonos abiertos y dicen: '¿cómo va la votación?... tercero va Jimmy Santi. (Dijeron) No, no, no, Jimmy no puede ir tercero ¿qué les parece si le bajamos un punto en el próximo plato?'... Entonces me rompieron la ilusión", sostuvo el popular 'Chin chin'.

Luego, enfiló sus "baterías" contra Javier Masías y le dijo de todo, ante la sorpresa de la prensa presente. "Nunca le caí bien al señor 'gordito'. (¿Era sobrado?) Ah sí... el gordo que parece tamarro, chancho, cada vez que me molesto lo insulto así. (¿Era un tipo soberbio?) Absolutamente, es un idiota", arremetió.

Lo sigue atacando

Pero eso no fue todo. Recientemente, las cámaras de "Todo Se Filtra" estuvieron junto a Jimmy Santy y le preguntaron en concreto por su relación con Javier Masías. Como de costumbre y fiel a su estilo, el popular "Chin Chin" no se quedó callado y decidió responder con todo.

"El problema vino después (en la rueda de prensa de la tercera temporada). Le preguntaron por Jimmy Santy y él respondió que me habían sacado porque estaba viejo y era petulante. Ahí sí se fregaron", señaló Santy.

Tras esto, el cantante señala que lanzó un comunicado donde exponía todas las irregularidades que, según él, encontró en el reality de cocina. Además, señaló que en "El gran chef famosos" querían que haga algunas cosas que no le gustaron para nada. "Querían que yo haga chistes, me tire al suelo. También querían que baile el Chin Chin", acotó.

Para finalizar, Jimmy Santy mandó una contundente advertencia en contra de Javier Masías y le recalcó que él tiene "barrio". "El día que me lo encuentre en la calle le voy a hablar bien bonito. Le diría 'oye gordo de mier**, ¿qué te pasaba conmigo? Ahora sí soy barrio, ¿qué te pasa? Porque sí se lo voy a hacer. Yo soy dos personas, bipolar total. Amo, quiero, soy dulce y todo, pero cuando me encuentran, me encuentran", sentenció Santy.