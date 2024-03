"No me interesa para nada": Johanna San Miguel descarta volver a enamorarse a sus 57 años

¡Ya no cree en el amor! Johanna San Miguel está próxima a estrenar su obra "Ya siéntese, señora". En este unipersonal, la "Chata" traerá de regreso a su entrañable personaje "Queca" y lo viene promocionando en sus redes sociales y América Televisión. Justamente, "Domingo al Día" le hizo una nota especial a la líder de los "Guerreros", quien habló más a detalle sobre su obra y también su vida personal. Gran sorpresa causó cuando confesó que ya había perdido interés en el amor e incluso destacó que no tiene galanes a su disposición.

Johanna San Miguel le cierra las puertas al amor

"Domingo al Día" fue el programa donde recientemente, Johanna San Miguel, abrió su corazón y habló de todo un poco. Conocida por su vehemencia para defender a su equipo en "Esto es Guerra", esta vez la "Chata" mostró la "otra cara de la moneda".

En la entrevista para el dominical, Johanna San Miguel señaló que actualmente se encuentra disfrutando plenamente de su soltería. Asimismo, descartó que su felicidad pase por tener una relación sentimental, ya que a sus casi 60 años se siente tranquila y en paz.

"Soy una mujer que a mis 57 años estoy para hacer lo que me da la gana. No tengo galanes, no me interesa, ya no me interesa, porque estoy disfrutando este momento demasiado", explica San Miguel.

Además, defendiendo su soltería, Johanna San Miguel mandó un mensaje de amor propio a todos sus seguidores. Para la "Chata", es fundamental que uno se autoconozca como persona y a partir de ahí, empezar a disfrutar de la vida.

"Qué mejor puede haber en poder encontrarte, y si no llega una pareja, porque no llega, porque el universo no te lo mande, porque en esta vida no es, no lo sé, no importa, disfrútate tú. A mí me parece eso maravilloso", agregó.

Homenaje por su trayectoria

Desde el estreno de "Esto es Guerra", Johanna San Miguel se ha ganado muchos seguidores y detractores por su rol como conductora en el programa. Muchos de ellos la siguen desde su recordado personaje de "Queca" en "Pataclaun", y sin darse cuenta, ya ha cumplido 38 años de vida artística.

Esto fue motivo de celebración en "El Reventonazo de la Chola" y Johanna San Miguel no pudo evitar conmoverse con el homenaje. "Hay que decirle al Perú entero que estamos muy orgullosos de decirle a Johanna San Miguel Dammert, actriz, conductora, que ahora cumple 38 años de carrera", señaló la "Chola Chabuca".

Tras estas palabras, la conmoción de Johanna San Miguel fue evidente, ya que por unos segundos se quedó sin palabras. Luego, la "Chata" agradeció a todo su público por darle tanta fortaleza en todos estos años de carrera, dentro de los cuales, ha tenido de todo.

"Me dejaron sin palabras. Definitivamente, acá la producción siempre me sorprende. Esto (el homenaje) lo atesoro muchísimo (...) no sé qué decir, estoy emocionada", indicó Johanna San Miguel.