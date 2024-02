"No nos invitaron", Patricio Suárez Vértiz molesto por la ausencia de 'Arena Hash' en el homenaje a Pedro

¡Molesto! Patricio Suárez Vértiz le brindó una entrevista al programa de 'Magaly Tv la Firme' donde confesó que ningún miembro de Arena Hash incluyéndolo ha sido convocado para el homenaje a su hermano.

El artista mostró su incomodidad, pues al parecer sería por las diferencias que tuvo la banda con el productor del evento quien es el viene organizando a los artistas que serán parte de este esperado concierto.

Lamentable

El día de ayer en el programa de Magaly TV la firme se presentó una breve nota a Patricio Suárez Vértiz en donde reveló que el productor de el concierto en homenaje a su hermano no lo invitó a él ni a ninguno de los integrantes de la recordada banda de 'Arena Hash' para rendirle tributo a una leyenda del rock peruano.

El hermano del fallecido cantante recalcó que la banda tuvo problemas con Robello Calderón, quién es actualmente el que lleva a cabo este concierto que se realizará el 16 de febrero en el estadio San Marcos.

Y es que Calderón fue el manager de la banda de rock 'Arena Hash' la cual en su momento fue una de las más exitosas del país con innumerables giras alrededor del mundo.

"Son problemas legales con algunas productoras en su momento con Arena Hash, pero han habido algunas cosas que no han estado muy claras, muy turbios, luego descubrimos irregularidades del manejo y nombre de 'Arena Hash'", dijo Patricio.

Asimismo lo que causó sorpresa Es que la esposa de Pedro no ha salido en respaldo de su cuñado sino a abogado por promocionar en sus redes a todos los artistas que ya confirmaron su asistencia restándole importancia a la presencia de el hermano de Pedro Suárez Vértiz.

"Yo creo que ella tendrá sus motivos y serán motivos que verdaderamente tengan sentido me parece bien", dijo el artista

Finalmente Patricio recalcó que este concierto debe disfrutarse al máximo pues se trata de festejar de quién fue en vida Pedro Suárez Vértiz y el legado musical que dejó en nuestro país.

"Festejemos a Pedro que todos bailemos, cantemos y espero que todo el total de lo acumulado en ese evento vaya completo a manos de la familia de mi hermano", agregó.

Hasta el momento diversos artistas han confirmado su participación en este sentido homenaje y la lista se sigue agrandando Y es que no hay persona en el planeta que no haya admirado a Pedro Suárez Vértiz por su talento y por su gran genialidad.

Cynthia recibe premio

Cuando mencionaron el nombre de su esposo, Cynthia Martínez se dirigió al escenario con una sonrisa, acompañada de Nina Mutal, una cercana amiga de la familia, para aceptar los reconocimientos por el trabajo del cantante de "Me estoy enamorando". "Estoy feliz de que haya sido reconocido. Me siento una 'Pedrita' luego de haber celebrado la misa del primer mes de su fallecimiento. Sentí mucho amor, no solo del público de acá, sino también de fuera", confesó la cónyugue del rockero.

Durante el evento, Pedro Suárez-Vértiz fue honrado con dos premios: uno especial por su extensa trayectoria y otro como "Mejor artista de pop y rock", compitiendo con destacados nombres de la música peruana como Christian Meier y el grupo Río.

Al recibir los premios, Cynthia Martínez expresó su gratitud por el cariño del público hacia su difunto esposo y aprovechó la oportunidad para invitarlos al concierto-homenaje que será realizado por varios artistas y amigos del cantante de "Cuando pienses en volver".

"Como público, también va estar toda la familia, la mamá de Pedro, su hermana y Arturo Pomar. Así que los esperamos este 16 de febrero en el estadio San Marcos. Las entradas están a la venta en Teleticket", finalizó la viuda de Pedro Suárez Vértiz.