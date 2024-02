¿No la olvida? Robotín dedica tiernas palabras a Robotina ¿y le declara su amor EN VIVO?

¿Se mandó? Una de las parejas más populares en la farándula eran la conformada por "Robotín" y "Robotina". Los "robots" más famosos de "Chollywood" vivían su amor a prueba de lata, sin embargo, todo cambió cuando Karelys Molina descubrió una infidelidad por parte de Alan Castillo. Tras esto, su relación estuvo en idas y vueltas y luego de varios meses se reencontraron en el "Reventonazo de la Chola". El artista no dudó en dirigirse a su expareja y le dedicó unas tiernas y emotivas palabras.

¿Robotín hace méritos con Robotina?

"El Reventonazo de la Chola" no solo fue testigo del último encuentro como pareja de Christian Domínguez y Pamela Franco, sino también, tuvo como invitados a Robotín y Robotina. Karelys Molina estuvo como participante del concurso "Super Star 2 del Reventonazo" y tras una serie de pruebas, fue elegida como ganadora.

Curiosamente y por "casualidades" de la vida, el encargado de otorgar el premio fue el popular Robotín. Alan Castillo, fiel a su estilo, no perdió la oportunidad y le dedicó unas tiernas y emotivas palabras a su expareja, demostrando así que todavía no la olvida.

"De verdad te felicito Karellys Molina, 'Robotina'. Siempre me ha encantado tu fuerza para salir adelante", sostuvo Robotín. De inmediato, el público asistente empezó a pifearlo y a recordarle que la mujer de "hojalata" ya está haciendo su vida distante a él.

"Ella ya se dio cuenta", "ya fue ya", "no va a volver a caer", "por las puras te esfuerzas", "ya encontró alguien mejor", le gritaron a Robotín. Ante tanto "roche", el artista optó por no decir nada más, causando la risa de los presentes.

Todo por una infidelidad

Durante el mes de septiembre de 2022, Magaly Medina expuso una infidelidad de Robotín. Alan Castillo había sido señalado como infiel por una joven llamada Yessenia Velásquez, quien señaló que el artista le negó su relación con Karelys Molina.

"Me dijo que estaba soltero, que había terminado con Karelys. Y que se había peleado con ella porque publicó una foto en sus redes donde Fabio Agostini la estaba cargando. Luego me llamó y me dijo que regresó con 'La Robotina' que por favor borre las fotos y se quede en secreto todo lo que había pasado entre nosotros", dijo la artista callejera a la periodista.

Tras esto, Robotina emitió un comunicado en sus redes donde anunciaba el término definitivo de su relación con Robotín. "Hola amigos muchas gracias por todo el apoyo que me están brindando, hablé con Alan (robotin) y me dio su versión y pese a eso tome una decisión: nos vamos a separar, quiero estar sola en estos momentos", escribió en su cuenta oficial de Facebook. ¿Regresarán después de todo lo que han vivido? Tiempo al tiempo y mucho aceite para Robotín.