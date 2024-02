"Nunca había sentido tanta vergüenza": Christian Domínguez hace sentida confesión tras infidelidades

¡Tumbaron a mi Lord! Christian Domínguez ha estado en el ojo de la tormenta en los últimos días luego de sus sonados casos de infidelidad a Pamela Franco con Mary Moncada y Alexa Samame. Pese a esto, el cumbiambero no ha parado con sus actividades y hace unos días se le vio de lo más contento en "América Hoy" junto a Edson Dávila, "Giselo", por lo que es cuestión de días para que el cantante regrese a la co - conducción del programa. Tras todo esto, el también actor brindó una entrevista exclusiva a "El Reventonazo de la Chola" y confesó estar muy avergonzado por todo lo sucedido.

Christian Domínguez avergonzado tras infidelidades

En su regreso a la televisión, Magaly Medina puso al descubierto, una vez más, una infidelidad de Christian Domínguez. Cuando todo hacía suponer que vivía en una feliz relación con Pamela Franco, la "Urraca" sorprendió con unas imágenes donde se veía al cantante junto a Mary Moncada en su ahora famoso "auto rana".

La "conchudez" del cantante llegó a tal punto que hace unos días grabó un video para Tiktok donde se le escucha confesar ser un "jugadorazo" y que incluso está facturando con la situación. Sin embargo, la realidad sería otra, y en "El Reventonazo de la Chola", Christian Domínguez se confesó a corazón abierto.

"Borraría todo lo que hice, por supuesto. Yo pensé que todo era una pesadilla cuando lo estaba pasando, pensé que me tenían que pellizcar y despertar. Nunca había sentido tanta vergüenza como ahora . No solamente era la culpa, era la vergüenza. La vergüenza de ver a Pamela (Franco), a sus padres, a mi familia, a mis papás", confesó Domínguez.

Además, reafirmando lo dicho líneas arriba, Christian Domínguez señaló que bajo ningún motivo quería serle infiel a Pamela Franco. Sin embargo, parece que su "pipilepsia" pudo más y la terminó traicionando.

"Completamente, me duele bastante, no sabes, esta vez me dolido más que cualquier otra cosa mala que yo haya hecho, me ha dolido más esta vez, porque esta vez no quería que suceda. Esta vez no era saliendo de la relación, no era que no sé, diferente fue", añadió Christian Domínguez.

Hace un mea culpa

El cantante también mandó un mensaje a todos sus seguidores y les pidió las disculpas del caso por lo sucedido. Domínguez cuenta que hace unos años le importaba poco lo que opinen de su vida privada, pero en estas épocas ya no es así.

"Era más mocoso, hay una palabra que no se puede decir en televisión, era como que más frio, no era tan consciente o me importaba poco si se hablaba o no de mí porque consideraba que solamente tenía que verse al Christian Domínguez como artista, más no mi vida personal", señaló.

"Hoy por hoy no era así ¿no? Hoy por hoy con los últimos años me di cuenta que hay mucha gente que me seguía por mi vida personal también, entonces me costó, me dolió, me avergoncé", sentenció el cantante.