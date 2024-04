¿No las pasa? Milett Figueroa hace impactante revelación sobre hijas de Tinelli: "No necesito quedar bien con ellas"

¡SE SINCERÓ! Milett Figueroa y Marcelo Tinelli han sido y vienen siendo el centro de atención de toda la prensa de espectáculos argentina y peruana. Los rumores del final de su relación siguen "manchando" su relación y tras varios días en silencio, la modelo peruana decidió responder con todo. La también actriz fue la invitada del programa "Mande quien Mande" y respondió de todo acerca de su romance con el conductor de televisión argentino y sobre la relación que lleva con sus hijas. ¿Qué reveló?

Milett Figueroa habla sobre las hijas de Marcelo Tinelli

La supuesta mala relación entre las hijas de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sería una de las principales causas de la supuesta crisis en la pareja. Esa era la información que circulaba desde la prensa argentina, en especial de Yanina Latorre, sin embargo, todo esto quedó desmentido por la propia peruana.

En una entrevista con "Mande quien Mande", Milett Figueroa se encargó de dejar sin efecto las especulaciones y reveló que recientemente estuvo en contacto con una de las hijas de Marcelo Tinelli. Según confesó la modelo, incluso bromearon sobre los apodos que le han puesto en los medios de comunicación.

"Me han dicho la madrastra malvada, de todo la verdad (...) me llevo muy bien con ellas. El otro día estaba hablando con Cande y nos hemos estado riendo de los apodos que me ponían a mí" , señaló Milett Figueroa.

Asimismo, reafirmó que no existe ninguna diferencia con las hijas de su pareja. La actriz destacó que el ambiente entre ambas partes es de los mejores y en ningún momento ha sentido "mala vibra" de parte de ellas.

"Hemos trabajado en "Bailando", también para el reality (Los Tinelli), aparte hemos compartido momentos especiales como el Año Nuevo, en el cumpleaños de Cate. Nunca he sentido como una mirada rara o algún ambiente extraño. Siempre han sido súper amorosos conmigo y lo digo porque realmente es así", acotó la exintegrante de "El gran chef famosos".

Desata polémica

Sin embargo, una frase de Figueroa llamó la atención. En su afán de defender su relación con Marcelo Tinelli y sus hijas, señaló que ella no tiene ningún tipo de interés en llevarse bien con Micaela y Candelaria Tinelli.

"Creo que ya me lo hubieran dicho. No creo que ellas necesiten quedar bien conmigo ni yo necesito quedar bien con ellas , porque la verdad no hay ningún tipo de interés de ningún lado", afirmó. Sin embargo, ella habría hecho referencia a la prensa, quien en reiteradas ocasiones la tildó de interesada.

"Yo nunca he estado con una persona que tiene hijos, pero yo lo conocí a él y antes de mí, él ha tenido su vida y obviamente yo he abrazado toda su historia. Me encanta verlo disfrutar con sus hijos, creo que todo padre necesita esos momentos. La base que tengo en la relación es poder verlo y disfrutar lo que le hace feliz y me encanta", agregó Milett Figueroa, dejando más que claro la excelente relación que llevaría con las hijas de su actual pareja. ¿Le creen?