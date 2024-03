"No pasa nada": Jean Paul Santa María le responde a Mariella Zanetti sobre incidente

Después de que Mariella Zanetti expuso que había sido objeto de insultos por parte de Jean Paul Santa María durante una conversación telefónica, el cantante ofreció su versión de los hechos, argumentando que todo se originó a raíz de una broma de mal gusto por parte de la actriz cómica.

En ese sentido, el cumbiambero descartó que haya alguna enemistad con la actriz cómica, pues su revelación no pasó desapercibida por los usuarios en redes sociales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jean Paul Santa María le responde a Mariella Zanetti

El intérprete recurrió a sus plataformas de redes sociales para narrar los acontecimientos. Según sus palabras, el incidente se desencadenó debido a una broma de mal gusto por parte de Mariella.

"Eres terrible. Cómo cuentas las cosas. ¿Cuándo dejé de ser tu 'chochera'? Ese día simplemente tú me hiciste una mala broma por teléfono, haciéndote pasar por una chica desde un teléfono desconocido y diciéndome: 'Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Ay mi vida, ¿ya te olvidaste?'. Y cosas así. Y le dijiste, además, a Romina que me harías la broma. ¡Acuérdate! Y obviamente yo no sabía que eras tú, por eso reaccioné así", sostuvo el cumbiambero explicando lo sucedido.

Según la pareja de Romina Gachoy, Zannetti se hizo pasar por otra persona desde un teléfono desconocido y diciéndole: "Hola mi amor", "cómo estás", "te acuerdas de mí", "ay mi vida me olvidaste", y otras cosas así. Después de eso, enfatizó que Mariella incluso le puso el 'parche' por su forma de hablarle, pero cuando Romina le explicó la situación real, se dio cuenta de su error y le pidió disculpas.

"¡Luego tú me llamaste a cuadrarme! ja, ja. Me dijiste: 'Oye, soy yo, Mariela. A mí no me hablas así'. Yo seguía sin entender nada. Pero luego, cuando Romina me llamó y me explicó que todo era una broma, le dije que se disculpe de mi parte, que no sabía que eras tú y que te explique que a mí no me gustan esas bromas. Y ahí quedó. Sigo siendo tu 'chochera' ¡No pasa nada! ¡Vibras!", se lee en la historia de Jean Paul en Instagram.

¿Qué le incomodó a la actriz cómica?

En una entrevista, Mariella reveló haber experimentado un desafortunado incidente con el cantante durante una llamada telefónica en compañía de Romina Gachoy. Durante la conversación, fue objeto de numerosos insultos por parte del cantante, lo que la dejó sorprendida. Sin embargo, Mariella intentó enfatizarle que no toleraría ser tratada de esa manera.

"Estábamos hablando de Jean Paul (con Romina) y le digo pásamelo es mi pata y me insultó ¿Por qué? No lo sé, cosas horribles, de la nada se molestó", sostuvo la actriz cómica.