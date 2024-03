Mariella Zanetti revela desagradable incidente con Jean Paul Santa María: "Me insultó horrible"

Mariella Zanetti, reconocida actriz cómica, reveló un desagradable episodio que vivió con el cantante Jean Paul Santa María. Te contamos todo lo sucedido en este insólito incidente que ha dejado a todos boquiabiertos.

Mariella Zanetti revela terrible incidente con Jean Paul Santa María

Mariella Zanetti, la popular actriz cómica, dejó a todos con la boca abierta al contar un episodio impactante que vivió con el cantante Jean Paul Santa María. Aquí te contamos todo lo que pasó en este tremendo lío que tiene a todos hablando.

Todo comenzó hace unos años, cuando Zanetti y Santa María se hicieron amigos en un programa de humor. Pero las cosas tomaron un giro inesperado cuando se volvieron a encontrar en el set de Jorge Benavides, con la presencia de Romina Gachoy, la actual pareja de Santa María.

Zanetti relató: "Estábamos hablando de Jean Paul (con Romina) y le digo 'pásamelo, es mi pata' y me insultó. ¿Por qué? No lo sé, cosas horribles, de la nada se molestó".

La situación se puso más tensa cuando Zanetti decidió llamar a Santa María en presencia de Gachoy, buscando un simple saludo. Sin embargo, la respuesta de Santa María fue completamente desagradable: "Me dijo cosas horribles delante de Romina", afirmó Zanetti.

Ante esta situación, Gachoy se disculpó por la actitud de su pareja, mientras que Zanetti no dudó en expresar su molestia por el insulto recibido.

"Romina desencajada me pidió disculpas y yo lo mandé al diablo porque mi carácter no es quedarme callada", agregó Zanetti, dejando en claro que no tolera este tipo de comportamientos.

El enfrentamiento entre Zanetti y Santa María dejó a todos sorprendidos, especialmente considerando que habían tenido una buena relación en el pasado. Sin embargo, parece que las cosas cambiaron drásticamente en esta ocasión.

Ante las acusaciones de Zanetti, los conductores de "América Hoy" mostraron su asombro, mientras que Janeth Barboza señaló que no es la primera vez que Santa María tiene este tipo de reacciones.

Jean Paul Santa María se defiende

En respuesta a las acusaciones, Jean Paul Santa María utilizó sus redes sociales para defenderse, asegurando que todo se trató de una confusión y una broma malinterpretada por parte de Mariella Zanetti.

"¡Eres terrible! ¿Cómo cuentas las cosas? ¿Cuándo dejé de ser tu chochera? Ese día simplemente tú me hiciste una mala broma por teléfono", expresó el cantante, intentando aclarar la situación.

Con este inesperado enfrentamiento entre Zanetti y Santa María, la farándula nacional se ve sacudida una vez más, dejando a todos con la incógnita sobre qué sucederá a continuación. Estaremos atentos a cualquier novedad que surja en este intrigante drama de las celebridades.