¡No se quedó callada! Yahaira Plasencia "destruye" a Magaly Medina: "Si no sabes, mejor no hables"

¡Se prendió todo! Una de las principales críticas de Yahaira Plasencia desde su aparición en la televisión nacional es Magaly Medina. La popular "Urraca", cada vez que tiene oportunidad, le recuerda a la salsera sus errores del pasado y recientemente arremetió contra ella por su papel de conductora en "Al Sexto Día". Ante todo esto, la ex "Son Tentación" decidió no callar más y le respondió con todo a la conductora de espectáculos, tildándola de una persona que "envenena al público".

Yahaira Plasencia se "despacha" contra Magaly Medina

Cansada de los ataques de Magaly Medina, Yahaira Plasencia decidió no callar más y utilizó algunos segundos de su programa "Al Sexto Día" para responderle con todo. La salsera decidió romper su silencio y criticó a la "Urraca" por hablar mal de ella y minimizarla.

Además, señaló no saber ni entender el por qué Magaly Medina habla de ella. La salsera no encuentra motivos para los constantes ataques de la "Urraca" y la dejó como mentirosa, ya que señaló que ella tiene shows hasta para escoger.

"Usted no tiene ni la más mínima idea de los planes de trabajo que tengo con mi equipo, no sabe de eso. Si no sabe, mejor no hable. (...) ¿Qué daño le hace usted que me den una oportunidad acá, así como en su momento también se la dieron? Tengo shows todos los fines de semana y gracias a Dios me doy el lujo de elegir si acepto o no, si voy o no", acotó Yahaira.

Con la "lengua desatada", Yahaira Plasencia le pidió a la esposa de Alfredo Zambrano dejar de desinformar al público, ya que en reiteradas ocasiones la periodista de espectáculos había manifestado que la carrera musical de "Yaha" estaba en picada.

"No malinforme al público, no envenene a la audiencia. Porque ahí sí creo que tendríamos que hacer unos cambios en su equipo de investigación. Tengo muchos eventos gracias a Dios, tengo mucho trabajo. Si va a informar algo, hágalo con veracidad, con la verdad" , sentenció la exintegrante de "Esto es Guerra".

¿Qué había dicho la "Urraca"?

Magaly Medina comentó sobre los recientes proyectos de los ex Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia. Se mencionó que el exfutbolista lanzó su podcast "Enfocados", donde no solo comparte experiencias relacionadas con el fútbol, sino también detalles de su vida personal, como la revelación de su última hija con Darinka Ramírez.

Sobre la intérprete de 'Cobarde', la Urraca minimizó totalmente su labor como conductora de televisión. Según Magaly Medina, Yahaira Plasencia ni siquiera puede llamarse "conductora", ya que esto lo consideraría como una total falta de respeto.

"Yahaira no tiene carrera musical y dijo que se internacionalizaba ahora conduce a duras penas, porque llamarla conductora es semejante atrevimiento, nadie hubiera sido tan audaz de darle ese título, pero siempre hay personas que hacen experimentos, ese programa ha ido en mal en peor (...)", señaló Magaly.

Además, señaló que el estilo de conducción de la expareja de Jefferson Farfán no le parece el adecuado, ya que en muchas ocasiones considera que entra en "disfuerzos".

"Cuando casi nadie lo ve (a Panamericana) tienen a Yahaira Plasencia, que viene haciendo disfuerzo y medio, pero que no convence a nadie", dijo en vivo.