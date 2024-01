"No queremos a Mario, queremos a Said", usuarios rechazan a Mario Irivarren como combatiente

El día de ayer en el tercer día del programa Esto es guerra 2024 se definió qué participantes iban a formar parte de los combatientes.

Sin embargo algunos chicos reality no estuvieron muy de acuerdo con la decisión del tribunal pues de quién hablamos es de Mario Irivarren.

Diversos usuarios han comentado en redes sociales que la popular 'Calavera coqueta' no estaría contento en ser parte de los combatientes a pesar de que ha sido el equipo con quien ganó fama y popularidad en el mundo de los reality.

Es por ello que viene recibiendo una bola de críticas por no recibir su camiseta con orgullo y emoción.

¿Ya no quiere ser combatiente?

Esto es guerra 2024 ha empezado con fuerza y Es que luego de presentar a sus nuevos conductores Katia Palma y Cristian Rivero el día de ayer se definieron los equipos de cada uno de los participantes.

Uno de ellos fue Mario Irivarren quién pasó a la fila de combatientes por decisión del tribunal sin embargo lejos de emocionarse por volver al equipo que lo vio crecer su rostro evidenciaba poca emoción por su camiseta.

Es por ello que algunos cibernautas no pasaron por alto este momento y afirmaron que Mario ya no merece tener la camiseta de combatiente.

Incluso aseveraron que quiere ser parte de los guerreros Ya que ahí se encuentra su pareja Onelia Molina.

"No se le ve muy contento", "él ya no siente nada por los combatientes yo prefiero a Said", "Said debe ser combatiente", "esa cara no es de alegría mejor que se vaya el equipo de su enamorada", "Said tiene mejor compromiso que Mario", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Cabe resaltar que el capitán de los combatientes es Pancho Rodríguez quien nuevamente asume este rol con bastante responsabilidad compromiso y entrega.

Más enamorado que nunca

El día de ayer 23 de enero Se dio por iniciada la nueva temporada de 'Esto es guerra', el programa de competencia sorprendió a los televidentes con cuatro nuevos conductores.

Además de competidores que ya han demostrado que por la camiseta lo hacen todo.

Uno de los primeros en ser presentados fue Mario Irivarren quien regresó recargado y con todas las energías para demostrar que todavía sigue siendo apto para la competencia.

Es por ello que la animadora y conductora de la noche Rebeca Escribens no dudó en preguntarle sobre cómo viene llevando su relación con Onelia Molina con quien disfrutó de estas vacaciones.

El modelo se mostró muy enamorado y convencido de que Onelia es la mujer con quien quiere compartir el resto de sus días pues considera que es la mujer que tanto había esperado para él.

«Estoy enamorado, claro que sí, de Onelia. El primer viaje fuera del país, sí, pero en Perú ya hemos conocido varias ciudades. Fue hermoso, lindo viaje, conocimos lugares maravillosos, nos vamos a llegar un hermoso recuerdo de ese viaje. Vamos como 10 meses (de relación)», expresó en un inicio.

Además, confesó que esta es la primera relación en la que se siente tranquilo con él y con los demás.

Por lo que se encargará de seguir nutriendo su relación con nuevas experiencias nuevos viajes y dedicándole todo el amor y respeto que se merece.

«Estamos bien, súper. Creo que después de muchos años he encontrado una paz, una tranquilidad que necesitaba en mi vida. Lo veo y lo siento reflejado en cada cosa que me pasa, en mí, en mis actitudes, en mi vida, con mi familia, amigos. Probablemente estoy en la mejor etapa de mi vida en los últimos años y estoy contento con eso», añadió.