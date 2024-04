¡No la quieren! Milett Figueroa grabó programa piloto en Argentina, pero no fue seleccionada

¡No convenció! Milett Figueroa necesita un baño de ruda urgente. Luego de ofrecer una entrevista con declaraciones "explosivas" para "Mande quien Mande", donde descartó cualquier problema con Marcelo Tinelli, los periodistas argentinos estuvieron atento a sus palabras y no dudaron en burlarse de ella. Horas más tarde, para aumentar su historial negativo, Agus Rey, comunicador "gaucho", reveló que hace poco la modelo peruana grabó un piloto para un programa en Argentina, sin embargo, no habría convencido y quedó descartada del proyecto.

Milett Figueroa descartada de programa en Argentina

En una reveladora entrevista con "Mande quien Mande", Milett Figueroa habló sobre los rumores que se vienen tejiendo respecto a su relación con Marcelo Tinelli. Sin embargo, sus respuestas no convencieron a casi nadie, por lo cual, en la última edición de "Magaly Tv, La Firme" se destapó una "bomba" respecto a su futuro laboral.

La "Urraca" se comunicó con Agus Rey, un periodista argentino, quien habló largo y tendido sobre Milett Figueroa, dejando a más de uno sorprendido con sus impactantes revelaciones. "Yo te voy a contar ahora sobre el trabajo que tiene Milett, creo que esto no se publicó, no se dijo, pero me enteré esta semana", empezó diciendo Agus Rey ante la atenta escucha de Magaly Medina.

Tras ello, según el presentador argentino, reveló que, en definitiva, Milett Figueroa sí estaba siendo considerada para un nuevo programa en el país del tango. Sin embargo, tras grabar una especie de piloto, no habría convencido a la producción y la habrían descartado del proyecto.

"Arranca un nuevo programa, a mí me dicen fines de mayo en América a las 23 horas con Charlotte Caniggia, uno de los personajes que estuvo en el Bailando, con Cris Vanadia, que era el conductor del streaming del Bailando y estaba previsto que esté Milett también, en el primer borrador estaba Milett para conducir junto a Cris", acotó Rey.

"No me nombraron a Milett, por lo menos en este proyecto estaría frizada", acotó el periodista argentino, ante la sorpresa de Magaly Medina. ¿Será que se le acabó la "vara" de Tinelli en Argentina?

No le creen nada

Durante una entrevista en el programa "Mande quien mande", Milett Figueroa trató de poner las cosas claras sobre cómo se lleva con los hijos de Marcelo, especialmente con el más pequeño, Lolito, de solo 9 años. Sin embargo, sus comentarios no fueron recibidos con la seriedad que esperaba. Los presentadores de "LAM" no pudieron contener la risa y lanzaron varios dardos hacia la modelo peruana.

Uno de los momentos más comentados fue cuando Milett reveló que tiene un vínculo especial con el menor de los Tinelli. Los conductores de "LAM" no tardaron en burlarse: "Lo mejor de todo esto es cuando le preguntan '¿Con qué hija te llevas mejor?' con Lolito, no tiene remate, no hay que agregar más nada. No se lleva con las chicas. ¿Cuántos años tiene Lolo? ¿9? Es imposible llevarte mal con un nene, ya si te llevas mal sos una turra. Qué fácil nos haces todo Milett, querida".

Pero no todo quedó ahí. Continuaron agregando más leña al fuego con comentarios sobre la relación de Milett con el resto de la familia Tinelli: "¿Por qué está tan enojada y habla de sus sentimientos? Yo dije no van a durar y no duraron. Niega la separación. Lleva 3 meses de promoción de su película. (...) ¿Si se lleva tan bien con las hijas por qué no fue? Las chicas están cada una en su vida, lo que menos les importa es Milett y a Lolo, imagínate".

Estas declaraciones de los periodistas gauchos, sumados a la supuesta cancelación de Milett en el nuevo programa que habrá en la televisión argentina son agregados suficientes para que la peruana se bañe en ruda. ¡Con urgencia!