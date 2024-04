¡NO SOPORTÓ! Luciana Fuster LLORA EN VIVO en un programa de Guatemala: "No puedo con esto"

¡DUROS MOMENTOS! Luciana Fuster viene atravesando, quizás, el momento más duro de su vida. Hace unos días, se enteró de la muerte de su perrita "Savanna", su fiel compañera y desde ese momento se ha encargado de compartir desgarradores mensajes dedicados a su querida amiga. El último lunes 29 de abril, la reina de belleza estuvo presente en "Viva la mañana", programa de Guatemala, y no pudo contener el llanto, quebrándose EN VIVO al recordar la sensible partida de su mascota.

Luciana Fuster y su futuro laboral

Como parte de sus actividades de reina de belleza, Luciana Fuster viene presentándose en diversos programas y eventos de Guatemala. Esta vez, se presentó en "Viva la mañana", un programa matutino del país centroamericano, donde habló de las cosas que se vienen para su futuro tanto en su reinado como a nivel profesional.

"Desde que nací vivo soñando y todo lo que he soñado lo he logrado, lo he conseguido. Tengo también en mente una empresa que quiero crear, algo de cero, mi bebé. No me gusta decirlo mucho porque yo siento y creo en la energía, creo mucho también en que prefiero guardármelo para que no se me estanque y no decirlo para que no se me vaya", señaló en un primer momento, para luego agregar que quiere dedicarse a la conducción.

"También quiero seguir trabajando en lo que realmente me apasiona, de repente acá en conducción en Guatemala en "Viva la mañana", quien sabe", expresó entre risas la novia de Patricio Parodi.

Además, señaló que tiene varias metas en mente, pero no las comunica todavía porque no quiere que nada ni nadie se interponga en sus sueños.

"Tengo muchas cosas que quisiera hacer, quisiera compartir, pero siento que todo va llegando, así como llegó esta corona, llegó el Miss Grand International a mi vida. Siento que cada cosa llega cuando tiene que llegar. Vivo el día, el momento", indicó.

NO AGUANTÓ LAS LÁGRIMAS

Sin embargo, no todo fue felicidad en su presentación en la televisión de Guatemala. Mientras iba hablando de su futuro, recordó el duro momento que viene pasando a raíz de la partida de su perrita "Savanna".

"Estoy pasando por un momento difícil...", dijo Luciana Fuster sin poder terminar lo que quería decir, ya que empezó a "quebrarse". Ante esto, el presentador guatemalteco intentó consolarla, señalando que tras la partida de su perrita "Savanna" ahora tiene una angelita cuidándola desde el cielo.

"Ahora ya cruzó el arcoíris y desde ahí te está cuidando. Desde allá en el cielo te está cuidando", señaló el conductor de Guatemala. Pese a su afán de animarla, esto no fue así, ya que Luciana Fuster no se contuvo más y lloró en pleno programa EN VIVO.

"Ay, discúlpenme, es que no puedo", señaló Luciana Fuster muy conmovida al respecto. Cabe precisar que, a diario, la popular "Lu" viene compartiendo mensajes dolorosos para su mascota, la cual, según contó, la acompañó en sus momentos más difíciles de su vida.