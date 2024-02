¡Lo confesó! Patricio Parodi se pronuncia en redes tras llorar en "Esto es Guerra": ¿terminó con Luciana Fuster?

¡Lo dijo todo! Patricio Parodi sorprendió el último programa de Esto es Guerra al mostrarse totalmente vulnerable. Johanna San Miguel advirtió que no era un buen día para el capitán de los guerreros, quien en corto, no aguantó las lágrimas y se puso a llorar en pleno programa EN VIVO. Ante todo esto, el "Pato" decidió pronunciarse en sus redes sociales con un sentido mensaje. ¿Terminó con Luciana Fuster?

¿Qué pasó con el capitán de los guerreros?

Durante la emisión del programa de Esto es Guerra del viernes 16 de febrero, Patricio Parodi mostró su lado más sensible. El capitán del equipo de los "guerreros" rompió en llanto en pleno programa EN VIVO, minutos después de la presentación de Luciana Fuster como conductora invitada.

La reina de belleza llegó al reality para apoyar a los combatientes y cuando era presentada por Johanna San Miguel, el popular "Pato" no aguantó más y rompió en llanto ante la sorpresa de todos sus compañeros en el estudio.

"Patricio, hoy día no es un buen día para ti y lo sabemos. No vamos a tocar ese tema, pero vamos a comprender más adelante...", señalaba Johanna San Miguel cuando Patricio Parodi no aguantó las lágrimas y se "quebró" en pleno programa EN VIVO.

Todos sus compañeros no salían de su asombro, ya que Patricio Parodi nunca se había mostrado tan vulnerable ante las cámaras. Incluso, en redes sociales se especuló sobre una posible ruptura con Luciana Fuster, sin llegar a confirmarse o desmentirse.

#EEG2024 ¡Fuerza Patricio! 💪🏼 Definitivamente Esto Es Guerra es una familia ❤️‍🩹 pic.twitter.com/ZeeVSzPEOY — Esto es Guerra (@estoesguerra_tv) February 17, 2024

Patricio Parodi rompe su silencio

La preocupación no solo se instaló en los compañeros de programa de Patricio Parodi, sino también en redes sociales. Diversos usuarios señalaron que todo fue muy extraño, ya que su llanto se dio justo después de la presentación de Luciana Fuster como conductora invitada.

Las sospechas de las personas apuntan a una supuesta crisis en la relación entre Luciana Fuster y Patricio Parodi. Muchos señalan que la distancia entre ambos (ya que "Lu" se va pronto a Tailandia) será un factor determinante. Sin embargo, ante tanta especulación, Patricio Parodi se pronunció en redes sociales y dejó un sentido comunicado.

"Disculpen chicos, no es un buen día. Ya mañana (hoy) me reincorporo por aquí (Instagram)", posteó Patricio Parodi en sus redes. La confirmación de la triste noticia llegaría horas después y el "Pato" respondió el por qué se encontraba triste en el programa.

"Solo es un hasta pronto, te amamos", fue el mensaje de Patricio Parodi acompañado de un emoji de perro, lo que hace suponer que su tristeza tiene que ver con la partida de su mascota. Mucha fuerza, "Patito Lord".