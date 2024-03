"No tuvo contacto con ellos": Julián Zucchi niega que Priscila Mateo haya conocido a sus hijos tras visitarlo en su 'depa'

La polémica no termina y es que esta vez Julián Zucchi usó sus redes sociales para aclarar la visita de Priscila Mateo a su departamento cuando aún estaban sus hijos en la misma vivienda.

El actor aclaró que nunca compartió con sus engreídos a pesar de que los medios dejaron entrever que si, incluso reveló que no se vieron en su casa sino que en una sala aparte. ¿Le creemos?

Una vez más 'oscurece' y no aclara en redes

Julián Zucchi no quiso quedarse callado luego de saber que de iban a publicar unas imágenes en el programa de Magaly donde Priscila Mateo ingresa a su departamento el pasado 15 de marzo, el mismo día que llegó de Madrid.

Sin embargo, lo que causó indignación de la conductora es la poca caballerosidad de Julián para con la reportera a quien no solo la deja irse sola sino también que se ríe mientras Priscila trataba de esconderse de las cámaras de algún medio.

Es por ello que Julián quiso tocar este tema ya que también se vieron involucrados sus hijos.

Julián Zucchi lanza comunicado

El actor contó que tras su llegada a Madrid de un viaje de seis días su única prioridad fue pasar tiempo con sus hijos sin embargo la reportera se preocupó por su bienestar emocional por lo que terminó visitándolo.

"Debo aclarar que esta visita ocurrió más de una hora después de que mis hijos se durmieran y en ningún momento pues sí la tuvo contacto con ellos", afirmó el actor.

Incluso recalcó que nunca se vieron en su departamento sin embargo las imágenes de Magaly se pueden ver como ambos suben al ascensor como si se dirigieran al departamento de soltero del argentino.

"Nos reunimos en una sala de mi edificio no en mi departamento para conversar sobre situaciones personales y profesionales debido a la situación mediática actual", agregó.

Además afirmó que si la jamás compartió con sus hijos en su departamento fíjese según Julián mantiene las reglas con su expareja Yiddá sobrino presentar a personas que tal vez no se queden por mucho tiempo en sus vidas.

"Siempre he mantenido y seguiré manteniendo una estricta política de no introducir nuestras amistades en la vida de mis hijos hasta que considere que la relación es estable y seria un acuerdo que comparto plenamente con la madre de mis hijos", afirmó Julián.

Finalmente, terminó diciendo que estos comunicados simplemente los hace para proteger el bienestar emocional de sus hijos quienes son su principal para pasar la página en este episodio escandaloso de su vida.

Magaly revela que Julián Zucchi le pidió a Priscila Mateo dejar su trabajo

Un nuevo capítulo se escribe en la historia de Julián Zucchi. Atrás quedó el personaje de "Chollywood" que pregonaba que el "Sí, mi amor" servía para hacer durar una relación. Estos últimos días han sido más que complicados para él y, al parecer, la careta se le va cayendo, o al menos eso es lo que intenta Magaly Medina.

Hace unos días, se pudo ver en la cuenta "X" de Julián Zucchi que apoyaba los comentarios que pedían a Priscila Mateo renunciar a "Magaly Tv, La Firme". Esto fue ratificado por la propia Magaly Medina, quien "explotó" en su última edición de su programa.

"Tengo a una chica conflictuada porque Julián Zucchi le ha dicho que mejor renuncie ¿Y de que va a trabaja?", comentó la esposa de Alfredo Zambrano muy mortificada. Además, le recalcó a Julián Zucchi que no tiene porque meterse en la vida laboral de su reportera, ya que ella es una mujer independiente y necesita un trabajo para poder mantener a su hijo.

"Nadie tiene derecho a renunciar a lo que más quiere en la vida, por un hombre. Ella es una madre soltera, tiene un hijo para mantener y tiene que pensar en eso. Las puertas del programa están abiertas para quien no se sienta cómoda", agregó la "Urraca".

"Lo que me revuelve las entrañas es que está chica salga perjudicada por este tipo que no sabe manejar sus emociones", finalizó Magaly Medina sobre el ex de Yiddá Eslava