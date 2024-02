"No va a funcionar": Rafael Cardozo "le pone la cruz" a la relación entre Cachaza y André Bankoff

¡Si tú lo dices! Rafael Cardozo y Carol Reali, Cachaza, conformaron por mucho tiempo una de las relaciones más sólidas de la farándula nacional. Todo hacía indicar que la pareja de brasileños llegaría al altar, pero, tras más de 10 años de relación, rompieron palitos. El garoto se demoró una eternidad en entregarle el anillo a la exchica reality y una serie de motivos más terminaron con el romance de ambos. Ahora, la brasileña hace su vida con André Bankoff, sin embargo, el excapitán de los guerreros no le tiene fe a esa relación.

Rafael Cardozo "sepulta" a Cachaza

Alejado de los escándalos, Rafael Cardozo está enfocado ahora en sus proyectos personales y laborales. Sin embargo, en los últimos días se rumoreó que habría encontrado nuevamente el amor, pero él mismo lo desmintió en "Mande quien mande" asegurando que está completamente soltero y sin compromiso.

Recientemente volvió a la polémica al presentarse en "América Hoy" como conductor invitado. En una secuencia, el brasileño habló sobre su pasada relación con Carol Reali y afirmó que en este momento está en una bonita etapa de su vida, pero no reveló estar enamorado nuevamente.

Por el contrario, aseguró que la ruptura con Cachaza fue lo mejor que le pudo haber pasado, además de precisar que el tiempo todo lo cura y pone todas las cosas en su lugar.

"El tiempo te cura, el tiempo te da respuestas, tal vez fue lo mejor que me ha pasado", dijo el exchico reality.

Todo hace indicar que Rafael Cardozo por fin dejó atrás su romance con Carol Reali, Cachaza. Cabe recordar que ambos terminaron a mediados del 2022, luego de 12 años de relación y cuando POR FIN el garoto le había entregado el anillo.

No le tiene fe

Además, en "América Hoy", Rafael Cardozo también señaló que no le tiene fe a la relación entre Cachaza y André Bankoff. Para el brasileño, la distancia será el principal factor para que su romance fracase en el intento.

"No, no creo que funcione. No conozco una sola relación a distancia que haya funcionado. Estar en una relación implica compartir todo y si no es así, no creo que funcione la verdad", señala Rafael Cardozo.

Para reafirmar su posición, el garoto señaló que al tener una relación a distancia, las infidelidades están a la orden del día, porque "te da la facilidad de terminar conociendo a otra persona".

"Un amor de lejos así no funciona para nadie. Porque te da la facilidad de conocer a alguien o de sentirte solo o sola. Una relación es poder compartir juntos, despertarse juntos, hacer todo juntos. Si no hay eso en una relación, no hay relación", se "despachó" Cardozo.