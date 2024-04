¡No va más! Facundo González anuncia su retiro de 'Esto es Guerra' ¿Qué pasó?

Tras la salida de Katia Palma y Cristian Rivero de 'Esto es Guerra', al parecer no serían las únicas bajas del programa ya que Facundo González también anunció su retiro del famoso reality.

El popular argentino se despidió de los conductores y de sus compañeros entre fuertes abrazos, además le desearon lo mejor en la Nueva etapa que está por iniciar.

Un hasta luego

'Esto es Guerra' viene pasando por un momento difícil ya que no solo han despedido a Katia Palma y a Cristian Rivero del programa sino también les tocó despedir a Facundo González.

El chico reality toma por sorpresa a los competidores y a los fanáticos quienes no se imaginaban que se alejaría del programa que lo ha visto crecer en pantallas.

Johanna San Miguel fue quien dio la noticia del retiro de Facundo González del programa, sin embargo, anunció que solo es un permiso temporal ya que considera volver dentro de algunos meses.

El popular "Wacho" reveló que su retiro del famoso reality es debido a que ha sido convocado a un programa chileno en donde tendrá que convivir con diversos personajes del espectáculo.

Al mismo estilo que Nicola Porcella donde tuvo que adaptarse al ambiente con nuevas personas ya que estará encerrado durante algunos meses de acuerdo a las votaciones del público.

Al parecer Facundo entraría al mismo reality al que ha sido convocado Austin Palao en donde tendrán que superar desafíos y adaptarse a la convivencia con nuevas personas con la finalidad de ser el único ganador del popular reality.

"Contento, un nuevo reto, un poco nostálgico porque son muchos años acá, pero bueno vamos a volver, esperemos, tengo que ganar eso me han dicho, sino no vuelvo", expresó Facundo a 'América Espectáculos'.

Facundo González es captado besando a Pamela Díaz, exintegrante de 'Tierra Brava'

Cuando le preguntaron sobre su aparición en público con la popular 'Fiera', el 'Guacho' la describió como una chica genial, pero negó haber comenzado una relación romántica con ella. "Es lo máximo, es una súper buena chica. La verdad todos los chicos que conocí son súper chéveres", acotó.





"Yo estoy acá, enfocado acá, trabajando acá, obviamente siempre con respeto y agradecimiento pero estoy tranquilo acá trabajando. La conocí a ella, como conocí a otros, chicos, somos amigos, nos llevamos muy bien y tranquilo", agregó Facundo González.

Asimismo, dijo que Fabio Agostini, su amigo que actualmente radica en Chile, le bromea con el tema pero le restó importancia. "Fabio es lo máximo, el cabezón es mi hermano yo lo quiero mucho y nos reimos mucho, la pasamos bien... en chiste hablamos del tema pero no pasa nada", dijo el Guacho. "Lo que se ve no se pregunta", indicó además sobre sus besos con Pamela Díaz. Por otro lado, Facundo González no descartó volver a ver a Pamela Díaz en algún momento. "Quizá nos volvamos a ver como amigos, en grupo, uno nunca sabe", refirió.