Fabio Agostini tuvo peculiar celebración al ganar "Tierra Brava": ¿Cuánto dinero obtuvo?

Una noticia que está causando furor en el mundo del espectáculo. Fabio Agostini, el modelo español que todos conocemos, ha ganado el reality show "Tierra Brava", y vaya de qué manera. ¿Cuánto dinero ha ganado y cómo fue su peculiar celebración? Te contamos.

Fabio Agostini triunfa en "Tierra Brava"

Fabio Agostini, ese guapo modelo español que todos conocemos, se ha convertido en el campeón de "Tierra Brava". Sí, como leen. Este domingo 21 de abril, Fabio se enfrentó cara a cara con Luis Mateucci en una final que estuvo intensa.

El duelo final fue una verdadera prueba de fuego, con desafíos que pusieron a prueba no solo su fuerza sino también su mente. Desde el primer minuto, Fabio tomó la delantera, demostrando que no solo tiene músculos, sino también cerebro y corazón. Al final del circuito, nuestro campeón sorteó un laberinto y fue el primero en recoger la antorcha, coronándose como el gran ganador.

Y ahora, lo que todos quieren saber: ¿cuál fue el jugoso premio? Pues nada más y nada menos que 25 millones de pesos chilenos, que vienen siendo algo más de 26 mil dólares. ¡Nada mal para unos meses de competencia!

Fabio contó cómo usará el dinero que acaba de ganar para un medio chileno. "Voy a invertirlo en algo que me dé más dinero todavía. Estamos invirtiendo en propiedades junto a mi hermano. Vamos a ver qué se viene ahora", reveló.

Pero Fabio no solo se llevó el premio, también aprovechó para lanzar un mensaje a todos aquellos que no creyeron en él. En sus redes sociales no dudó en dedicarles unas palabras a sus haters: "Y por supuesto y no menos importante a todos mis Haters esta va por ustedes. ¡AQUÍ EL MÁS BRAVO SOY YO!", exclamó en su Instagram.

Fabio, su peculiar celebración y reacción en redes

Además, un hecho que sorprendió en redes fue la peculiar celebración de Fabio al ganar. En el video se observa cómo Agostini lanzó a Miguelito por los aires, mientras el cómico transmite en vivo por su celular. Esto reflejó la emoción y furor de Fabio al ganar.

Los usuarios reaccionaron inmediatamente celebrando su victoria. Uno de los primeros en celebrar la victoria del exintegrante de "Esto es Guerra" fue su hermano Bruno Agostini. "Se demuestra todo en la cancha. Ahora digan que estaba arreglado", escribió el español para defender a su hermano de las críticas de algunos internautas.

Fabio Agostini es el gran ganador de Tierra Brava ¡Felicidades!



¡GRAN FINAL TIERRA BRAVA! 🔥🔥🔥 En vivo y en directo 🚨 Y a continuación, el primer capítulo de #GanarOServir 🤩🕰️😱 pic.twitter.com/YDUAG6UrCW — Tierra Brava (@tierrabrava13cl) April 22, 2024

Así que ya lo saben, Fabio Agostini no solo se llevó el premio gordo de Tierra Brava, sino que también sigue dando de qué hablar fuera de la competencia. ¡No se pierdan más detalles y sigan sintonizados!