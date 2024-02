¡No va más! Nelly Rossinelli toma radical decisión luego de seis temporadas en "El gran chef famosos"

¡Dicen que las despedidas son muy tristes! "El gran chef famosos" lleva seis temporadas regalando alegría y diversión a los televidentes que se dan cita para ver las ocurrencias en la cocina. Una de las más queridas del programa es Nelly Rossinelli, quien a base de carisma y siempre rescatando lo mejor de cada plato, se ganó el cariño del público. Sin embargo, en el último programa, la jurado sorprendió al no aparecer junto a Javier Masías y Giacomo Bocchio, lo cual despertó la preocupación de los chefsitos. ¿Qué pasó con la mamá de los "pericotitos"?

¿Nelly Rossinelli no va más en "El gran chef famosos"?

A lo largo de las seis temporadas de "El gran chef famosos", Nelly Rossinelli se ha convertido en la favorita de muchos chefsitos en sus casas.

Con su carisma, buen sentido del humor y siempre rescatando lo mejor de cada plato, diversos simpatizantes del programa la consideran un pilar fundamental en el reality de cocina.

Por ello, su ausencia en el último programa de "El gran chef famosos" causó gran sorpresa y preocupación en los televidentes. Brenda Dávila, prometida de Giacomo Bocchio, estuvo en su reemplazo y esto alarmó aún más a los seguidores del programa.

Sin embargo, esta ausencia responde a unas pequeñas vacaciones que Nelly Rossinelli se ha tomado de "El gran chef famosos". La jurado había sido la única persona que ha estado en todos los programas y, ahora, tras seis largas temporadas, aprovechará para viajar con su familia.

¿Cuál es su rol dentro del programa?

Una de las claves del éxito del programa son los nuevos rostros que presenta, tanto en la conducción como en el jurado calificador. Nelly Rossinelli es la única mujer dentro del cuerpo de jurados y en diversos momentos ha sido cuestionada.

En redes sociales muchos señalaban a Nelly Rossinelli como una persona no apta para el rol de jurado, ya que ella no era chef. La "mamá de los pericotitos" decidió romper su silencio y respondió fuerte y claro a los cuestionamientos en su contra.

"Algunos no lo entendieron en un inicio, '¿qué hacía ella ahí si no era chef?', pero es porque tengo el rol de la mamá, las mamás peruanas que cocinan, cocinan bien. De repente no tiene el título de chef, pero cocina rico y cocina desde el amor y la pasión para los que ama", señaló Nelly Rossinelli.