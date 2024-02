¡No va más! 'Pelea del siglo' entre Jonathan Maicelo y Pantera Zegarra fue cancelada

Como se recuerda la pelea entre Jonathan Maicelo y la Pantera Zegarra iba a tener lugar el 14 de febrero donde ambos iban a demostrar en el cuadrilátero quien es el mejor, pues ambos boxeadores han tenido diversas diferencias en el pasado que los llevaron a formar una enemistad.

Sin embargo, esta pelea al parecer ya no tendrá lugar, tal y como se había anunciado en el programa de 'Sábado con Andrés', esta cancelación inesperada ha tomado por sorpresa a los seguidores de ambos boxeadores pues esperaban ser testigos de una de las peleas más polémicas del 2024.

Cancelado

Como se recuerda el año pasado Andrés Hurtado logro juntar a Jonathan Maicelo y la Pantera Zegarra en un mismo set, pues ambos no podían ni verse en pintura debido a los polémicos enfrentamientos que han tenido.

Es por eso que en el programa se anuncio que este 14 de febrero se iba a definir un campeón para poner fin a esta enemistad entre ambos deportistas, sin embargo, ya no será así.

Esta cancelación se viene rumoreando debido a que falta menos de una semana para esta pelea y no ha habido ninguna coordinación de por medio.

Es así que usuarios se cuestionaron que a pesar de faltar menos de una semana no se ha avanzado con la organización del evento ni con la publicidad para presenciar esta pelea.

Carlos Orozco, un famoso youtuber afirmó que esta pelea ya no va más por la evidente falta de organización e interés en 'La Pelea del Siglo'.

"¿Qué pasó con esa pelea? ¿Acaso fue una treta, un ardid de Andrés Hurtado, acaso fue humo?", preguntó Orozco. Además, según comentó el comunicador se intentó comunicar con la 'Pantera' Zegarra pero no se obtuvo respuesta alguna.

No obstante, quien no se quedó callado fue Jonathan Maicelo, pues el también empresario confesó que el esperado encuentro no se realizará. "El mensaje es que, no hay nada. Cero. No hay fecha, no hay nada. Fue humo, esa pelea no se va a llevar a cabo, no se va a dar", respondió la expareja de Samantha Batallanos.

Tenso encuentro

El 8 de octubre del 2023 Andrés Hurtado logró juntar a dos grandes enemigos, Jonathan Maicelo y la 'Pantera' Zegarra quienes en un momento tuvieron que ser separados por agentes de seguridad para evitar alguna confrontación.

Ocurrió cuando la Pantera acusó a Maicelo de dar 'siempre golpes bajos' (bajezas), mientras que el Rocky de los Barracones amenazó con meterle otro lapo, antes que Chibolín anuncie que el se iba a encargar de organizar la pelea más esperada del boxeo peruano de los últimos años.

Sentados en una mesa, Zegarra afirmó que perdió el respeto por el chalaco, desde la bofetada que le metió hace unos años atrás.

En tanto, Maicelo afirmó que Zegarra había dicho que lo iba a golpear; pero cuando se encontraron en una discoteca; 'no le hizo nada'. Por eso lo acusó de 'cobarde'.