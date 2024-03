"Cómo le hace ese feo": Magaly Medina se burla de la 'choteada' de Ana Paula Consorte a Brunella Horna

Magaly Medina se vio involucrada en la controversia surgida el jueves pasado, cuando Ana Paula Consorte marcó como favorito un comentario en Instagram que sugería que debería tener precaución con Brunella Horna, la esposa del líder de Paolo Guerrero. Ante ello, la popular 'Urraca' se burló de este hecho y dio su opinión al respecto.

A pesar de todo, Magaly Medina considera que la pareja de Paolo Guerrero no tiene ni un pelo de hipocresía al mostrarse tal cual en redes sociales con respecto a los comentarios. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina se burla de la choteada de Ana Paula

Recientemente, una internauta en redes sociales recomendó a Ana Paula Consorte que no entable amistad con Brunella Horna. Ante ello, la brasilera le dio un 'like' a dicho comentario de la seguidora dando a entender que opina igual. Por tal motivo, muchos en redes sociales afirmaron que la pareja de Paolo Guerrero estaría marcando distancia de la conductora de 'América Hoy'.

Por tal motivo, Magaly Medina no dudó en hablar sobre el tema, pues sostuvo que Ana Paula consorte no tiene diplomacia. No obstante, reconoció que no tiene ni un pelo de hipócrita, pues refleja claramente cómo es por medio de sus redes sociales.

"Alguien le puso 'no seas amiga de Brunella, todo lo hará por conveniencia' y ella le puso un corazoncito, lo que quiere decir que está de acuerdo con ese comentario. Y eso que Brunella es la esposa del Richard, el jefe de Paolo, cómo le hace ese feo, cómo haces eso", comentó la urraca.

En ese sentido, consideró que Ana Paula Consorte no tenía tino para interactuar en Chollywood. "Esa mujer no tiene diplomacia, pero de hipócrita la Ana Paula Consorte no tiene un pelo", indicó la periodista.

Brunella Horna marca distancia de Ana Paula Consorte

La conductora de 'América Hoy' fue preguntada sobre la significativa desaprobación de Ana Paula Consorte hacia una potencial amistad con ella. Durante su aparición en América Hoy, se exhibió el comentario al que Consorte dio "like", en el que se le aconsejaba que se mantuviera alejada de la presentadora de televisión y no estableciera una amistad con ella.

La esposa de Richard Acuña no se mostró incómoda por el comentario de Ana Paula, pero sí aclaró que ella no ha buscado entablar una amistad con ella. "No entiendo por qué preguntan si es mi amiga, saben perfectamente que no somos amigas", sostuvo la rubia.

"La verdad yo no conozco a ninguna esposa de los futbolistas, solo Ivana Yturbe y Pamela López (...) Le molestó que haya defendido a Doña Peta, y lo sigo diciendo que siempre hay que respetar", sostuvo.