"Nunca he cubierto el mal proceder de nadie", Jean Paul Santa María marca distancia de Christian Domínguez

Jean Paul Santa María rompió su silencio luego del escándalo de Christian Domínguez luego de ser señalado como uno de los alcahuetes de la orquesta.

El esposo de Romina Gachoy no dudó en compartir un extenso comunicado explicando sus razones del porqué no tenía conocimiento de las amigas con derecho de Christian.

Fuerte descargo

Jean Paul Santa María usó sus redes sociales para aclarar sus funciones en la orquesta que compartía junto a Christian Domínguez, el cantante recalcó que en todo momento iba solo a cantar no para hacer vida social ni mucho menos compartir tiempo el ex de Pamela Franco.

"Yo a la orquesta iba a trabajar, nunca fui a hacer amigos y menos que menos a cubrir el mal proceder de nadie", empezó diciendo.

Asimismo, recalcó que si hubiera notado alguna situación sugerente entre las amigas de Christian con el cantante no se hubiera hecho de la vista gorda ya que atenta contra sus valores.

Mensaje de Jean Paul Santa María

Además, afirmó que durante toda su carrera ha tratado de cuidar su imagen de los escándalos como para querer verse involucrado en uno nuevo.

"Lo único que hago es trabajar honradamente, sin meterme con nadie y que se me mencioné en algo que no tengo nada que ver, eso se me hace sumamente injusto", agregó.

Cabe resaltar que Jean Paul aclaró que conoció a estas dos mujeres, Mary Moncada y Alexa Samamé pero cuando subieron al auto de la agrupación jamás se les vio cariñosas o cercanas a Domínguez por lo que no le tomó importancia a este hecho.

Incluso, el ex de Angie Jibaja se refirió en especial a Alexa Samamé quien en todo momento relataba los encuentros con Christian y decia que los chicos de la agrupación sabían de este hecho, sin embargo, se hacían los locos.

"Con respecto a la segunda chica (...) Consideró que debió ser más puntual para evitar meter en un mismo saco a tantas personas que al igual que yo no tenían idea de esta situación", dijo.

Asimismo, dejó en claro que jamás fue amigo íntimo de Christian y menos tenían la confianza para que lo haga parte de su alcahuetería pues Jean Paul aclaró que es un hombre felizmente casado y valora a su familia.

"Christian ante mi siempre se mostró de otra manera a diferencia de la que veo reflejada en estos momentos en esta situación, se mostró siempre como un buen líder, un hombre respetuoso hacia su familia, trabajador y profesional", dijo Santa María.

Se retira de la agrupación

Y para cerrar con broche de oro, Jean Paul Santa María confirmó que se retira de la agrupación de Christian Domínguez debido a los escándalos en los que de alguna u otra forma se ve involucrado y pueden perjudicar su imagen.

"Deseo de todo corazón que toda esta situación pueda mejorar para todas las partes afectadas y mi decisión irreversible en este momento es retirarme de la Orquesta luego de cumplir con mi último contrato que se llevará a cabo este sábado en Arequipa", dijo.

Incluso, adjuntó pruebas de la conversación que Romina tuvo con Jean Paul donde Alexa Samamé confirma que el artista no tuvo nada que ver en el roche de Christian.

"A continuación les dejaré pruebas de una conversación de Romina con la chica que salió a declarar en la última entrevista, donde la misma reconoce que yo no estaba enterado de nada", agregó.