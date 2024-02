Vania Bludau estalla contra "América Hoy" por contratar a Christian Domínguez: "Qué ejemplo es ese"

Christian Domínguez sigue en "América Hoy", a pesar de que se mandó tremendo ampay con Mary Moncada, y Vania Bludau no lo perdona. Así que prepárense para lo que Vania tiene que decir en contra de esta situación.

Vania Bludau le soltó todo a "América Hoy"

Vania Bludau está que explota de la rabia porque "América Hoy" sigue teniendo a Christian Domínguez en la conducción del programa. La ex de Christian soltó la lengua y dijo: "Lo siguen contratando y lo ponen ahí de conductor como de ejemplo, no sé en qué están ahí, no puedo creerlo pues, qué ejemplo es ese". Vania no se anda con cuentos y dice cómo se siente.

El tiktok explosivo de Vania contra Christian. Pero eso no es todo. Vania Bludau también soltó una bomba en TikTok directo a la cabeza de Christian Domínguez. En un video, en medio de toda la polémica del ampay, Vania soltó una evidente indirecta: "Eres una basura, tú sabes de qué estoy hablando, maldita cucaracha".

Vania Bludau también habló sobre Pamela Franco, la ex de Christian, que también está en el ojo del huracán. La modelo dijo: "Imagino que, pues, una separación con hijos, infidelidad de por medio es muy doloroso, mucha fortaleza para ella (Pamela Franco), más que todo por su pequeña y nada más pues, la vida continúa".

Vania hubiera querido un ampay y llama "cínico" a Christian

Vania quisiera haber visto un ampay antes. ¿Se acuerdan de cuando Vania y Christian eran pareja? Pues Vania dice que le hubiera gustado que en esa época le hubieran sacado un ampay a Christian. Según ella, eso le hubiera evitado muchos problemas.

"Me hubiera encantado que en mi época hubiera salido un ampay de su programa de Christian, porque eso me hubiera ahorrado un montón de tiempo, dinero, de lágrimas", soltó Vania.

Y no podía faltar la cereza en el pastel. Vania Bludau llama a Christian Domínguez "cínico". Dice que después de tanto sufrimiento que le hizo, no encuentra otro adjetivo para describirlo. "Me hizo la vida de cuadritos después de tanta maldad que me hizo a mí. Para mí, es una persona cínica porque no sé qué otro adjetivo le puedo decir, qué otro sobrenombre", disparó la influencer.

Así que ya lo saben, Vania Bludau le está tirando con todo a "América Hoy" y a Christian Domínguez. ¿Cómo seguirá esta novela? Estén pendientes que esto está que arde y seguro habrá más chismes explosivos. ¡Hasta la próxima!