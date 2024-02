"Nunca voy a ir por encima": Ethel Pozo reconoce cariño especial a Christian Domínguez y le brinda su apoyo

¡Ahhh, pero con Melissa Paredes! Ethel Pozo y Janet Barboza se encuentran en el ojo de la tormenta tras la entrevista realizada a Christian Domínguez. Muchos han considerado que ambas conductoras fueron muy "suavecitas" con el "infiel de la cumbia" a diferencia de lo ocurrido hace unos años con Melissa Paredes. Tras esto, la hija de Gisela Valcárcel se defendió de las críticas y reafirmó su apoyo por el cumbiambero, además de señalar que tiene un cariño especial por él.

Ethel Pozo respalda a Christian Domínguez

El estreno de "América Hoy" trajo consigo a Christian Domínguez y sus explosivas confesiones respecto a las infidelidades a Pamela Franco pusieron en jaque a Ethel Pozo y Janet Barboza. Ambas han confesado ser amigas del cantante y todo eso lo dejaron notar con sus preguntan no tan directas, a diferencia de lo que fue en su momento con Melissa Paredes.

Tras esta ola de críticas, Ethel Pozo salió al frente y, por increíble que parezca, defendió la entrevista que le hizo a Christian Domínguez. La conductora reconoció que existe un cariño por el cantante y enfatizó que no hizo nada "acusador" por respeto a los hijos del cumbiambero.

"Siempre hay un respeto, podemos estar no de acuerdo con el invitado, pero en este caso, hay la amistad y el cariño , y en lo personal pienso que están sus hijos viendo el programa, nunca me le voy a ir encima de alguien porque están sus hijos, no voy a hacer algo incorrecto", señaló Ethel Pozo.

Además, indicó que Christian Domínguez necesita ir a terapia psicológica para poder superar este "mal momento" y reitero el gran aprecio que tiene por su ahora excompañero de programa.

"Aún siento que debe tomar mucha terapia, ver luego de unos meses, aún está mal y bueno tiene que apechugar", sostuvo.

Janet también lo defiende

Asimismo, no solo Ethel Pozo le brindó su respaldo a Christian Domínguez. Janet Barboza, muy conocida por tener una "lengua afilada", esta vez guardó sus "baterías" y fue "suavecita" con el cantante.

"No se siente bien porque es un compañero, hay cariño y amistad, pero somos profesionales y por eso le hicimos la entrevista. Somos profesionales", señaló, no sin antes mandarle un sentido mensaje a su excompañero de programa.

"No por lo que ha hecho va a dejar de ser mi amigo. Los verdaderos amigos se ven en las malas", acotó Janet Barboza ante la atente mirada de Ethel Pozo. ¿Y si hubiesen tenido la misma actitud con Ethel Pozo? No lo sé, digo nomás...