Padre de Julián Zucchi defiende a su hijo y critica a Yiddá: "Necesita llamar la atención"

Guillermo Napp padre de Julián Zucchi decidió no quedarse callado ante el escándalo que se ha generado luego de que su hijo fuera ampayado con otra mujer en plenos chapes.

El ex suegro de Yiddá Eslava salió con todo a defender a su hijo en el programa de América hoy y al aparecer la buena relación que tenía con la madre de esos nietos se habría roto debido a la polémica por su separación.

Saca pecho por su hijo

Julián Zucchi y Yiddá Eslava vienen enfrentados a raíz de que la actriz rompiera su silencio y afirmara que se separó del argentino debido a una infidelidad que ella misma descubrió.

Debido a esto el actor ha recibido miles de críticas ya que inicialmente aseveró que estaba dedicado a sus hijos y a sus proyectos personales.

Es por ello que el progenitor de Julián decidió salir al frente y hablar a favor de su hijo quien ha reaparecido en sus redes afectado por toda la polémica que se ha generado a partir de las declaraciones de Yiddá.

Inicialmente Guillermo afirmó que el comportamiento de su ex nuera le resulta impulsivo y dejó entrever que lo habría generado el ampay de su hijo con otra mujer esto habría sido motivo para que explote y cuente su verdad.

Declaraciones del padre de Julián

"Para mí es un impulso no tan racional, más emocional que lo puede haber generado algún enojo", dijo el padre de Julián.

Incluso no fue ajeno a las declaraciones de Yiddá quién aseveró que Julián le fue infiel en Argentina con una mujer y que ella misma lo descubrió ya que su expareja no desactivó su GPS y ella tenía el acceso a todas sus redes sociales.

"Pero dónde está quién es la persona dónde está la prueba es un enojo o una fantasía", agregó Guillermo dejando entrever que la historia de infidelidad es nada más que un cuento de parte de la actriz.

Además, afirmó que tal vez Yiddá malinterpretó la situación por lo que tildó de infidelidad el encuentro de su hijo con una amiga.

El progenitor de Julián finalizó diciendo que su ex nuera al parecer estaría en busca de atención y de que todos los lentes de las cámaras la apunten.

"No será que está en una situación que necesita ser protagonista, llamar la atención", recalcó Guillermo.

Finalmente y para cerrar con broche de oro afirmó que considera que tanto Julián como Yiddá todavía tienen sentimientos de por medio qué les impide pasar la página y ser felices por su cuenta.

Julián Zucchi toma drástica decisión tras escándalo con Yiddá Eslava

Julián Zucchi se encuentra bastante afectado por todas las críticas que viene recibiendo a raíz de la confesión de su ex pareja y madre de sus hijos Yiddá Eslava quién reveló que decidió terminar su relación con Julián por una infidelidad.

Es por ello que en vista de todo el escándalo que se ha generado en diversos medios de comunicación el actor decidió emitir un comunicado en el que toca diversos puntos de su vida personal y en donde pide respeto para su familia.

"Una separación después de 11 años con los últimos dos o tres años en terapia de pareja es compleja. Hay muchas vueltas y aspectos que la gente desconoce pero que la madre de mis hijos y yo lo sabemos perfectamente", empezó diciendo.

Asimismo, Julián reveló que su relación había terminado muchas semanas atrás antes de hacer público su separación en redes sociales.

"Decidimos intentarlo a pesar que inconscientemente nos estábamos haciendo daño y no me hace menos persona reconocer que entramos en un ida y vuelta que no fue sano para ninguno de los dos", agregó.

Incluso el argentino no fue ajeno al tema de la infidelidad del que lo acusó Yiddá y reveló que tiene la conciencia tranquila asegurando que él no le faltó el respeto a la madre de sus hijos.

"Los acontecimientos relacionados con una amiga en Argentina son nuestros seres queridos y familia están verdaderamente al tanto de los altibajos que enfrentamos... Me siento con la conciencia tranquila porque durante 11 años con errores como todos entregué lo mejor de mí trabajando desde lo personal y laboral en pro de mi familia", siguió diciendo.

Además, reveló que no hablará mal de la madre de sus hijos y afirmó que cada historia tiene más de una cara por lo que es complicado a veces ponerse del lado de alguno de ellos.

"Intentaré como hasta el día de hoy que mi relación con la madre de mis hijos siempre está marcada por el cariño y el respeto. Deseo lo mejor para ella, siempre", escribió.