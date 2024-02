"Para decir eso hay que tener pruebas", Christian Cueva rechaza haber amenazado a Christian Domínguez

Después de las fuertes revelaciones de Pamela Franco en el programa de 'Mande quien mande' el jugador decidió salir al frente mediante una llamada telefónica para cerrar el tema.

El popular 'Aladino' afirmó que jamás amenazó a Christian Domínguez tal y como lo había señalado Pamela Franco en una entrevista el día de ayer.

Rechaza acusaciones en su contra

Christian Cueva realizó una comunicación directa con el programa de 'Mande quien mande' para resolver algunos puntos de las declaraciones que brindó Pamela Franco el día de ayer donde reveló detalles de su relación clandestina con el jugador.

El jugador aprovechó la comunicación para pedir en reiteradas veces el perdón de su padres, hijos y de su esposa quienes han resultado afectados por sus acciones.

Asimismo recalcó que jamás ha tenido algún comportamiento amenazante con Christian Domínguez tal y como lo afirmó Pamela Franco.

Pues la cantante reveló que Christian Domínguez recibía amenazas por parte de Cueva quien presuntamente estaba obsesionado con el Pamela Franco.

"Para decir esas cosas hay que tener pruebas (...) Yo no he amenazado a Christian Domínguez", dijo el deportista convencido de sus palabras.

Asimismo, el pelotero aprovechó también para tildar su romance con Pamela Franco un error que desea revertir pues a la única mujer que ama es a su esposa y madre de sus hijos.

"Lucharé por mi familia", dijo Cueva quien aun tiene la esperanza de ser perdonado con el tiempo por su esposa quien ha salido perjudicada y avergonzada a nivel nacional.

¿Qué dijo Cueva en su comunicado?

Luego de haber estado en el ojo de la tormenta y de que se revelara su infidelidad con Pamela Franco, el futbolista Christian Cueva se pronunció en sus redes sociales. Él reconoció el error que cometió y dejó en claro que está desligado de la cantante de cumbia actualmente.

Además, aprovechó en pedirle perdón a su esposa y a sus hijos por todo el daño causado. Recordemos que en las últimas semanas muchos rumores estaban circulando al respecto. Ahora, luego de que Pamela Franco haya sido entrevistada en Mande Quien Mande, su amorío con Christian Cueva su confirmó.

"Durante los últimos días, han sido expuestos públicamente actos de mi parte que no me enorgullecen y a los que considero el error más grande de mi vida. Respecto de ellos, quiero pedir, públicamente, perdón a mi esposa, Pamela López y a mis hijos. Lamento profundamente el dolor que estos hechos del pasado hoy les causan y mi única intención es intentar aliviarlo y mitigarlo. A mi familia y a mis padres que también han sido involucrados, no me cansaré de pedir perdón", escribió.

"No reconozco mi vinculación con la señora Franco como una relación, sino como una vinculación indebida, errónea, equivocada, perjudicial, que justamente dejamos porque no era correcta y podía dañar mi relación con quien aún no era mi esposa, pero a quien ya me unía el amor. Si bien, hace cinco años cortamos contacto, cometí la tontería de hablar con ella nuevamente, una sola vez, a partir de una llamada tripartita. Estos hechos son conocidos y aunque no trascendieron de una corta llamada, abrieron heridas profundas en mi familia, que lamento y quisiera poder sanar", agregó.