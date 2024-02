"Por mi hija, no tengo nada que ver con él": Usuarios recuerdan que Pamela Franco juró no conocer a Cueva

¡En la boca del mentiroso...! Pamela Franco pasó de ser la víctima a la villana de la historia en torno a la infidelidad de Christian Domínguez. La cantante está en boca de todos luego de reconocer públicamente que sí conoce a Christian Cueva, además de haber mantenido una relación clandestina con él. Sus confesiones no fueron pasadas por alto por los usuarios en redes, quienes le recordaron a la cumbiambera que, en su momento, juró por su hija no conocer a "Aladino".

Pamela Franco juraba no conocer a Cueva

Hace casi una semana, Magaly Medina destapaba una real "bomba" en "Chollywood". Pamela López había encontrado pruebas de la infidelidad de Christian Cueva con Pamela Franco y, lejos de quedarse con los brazos cruzados, llamó a la cumbiambera para desenmascararla.

La gota que derramó el vaso fue el famoso depósito de 280 soles que hace "Aladino" para Pamela Franco, pero, durante la llamada, la cumbiambera le negó a Pamela López, en todo momento, conocer siquiera a "Cuevita".

El detalle que más llamó la atención fue que, en la conversación, Pamela Franco juró por su menor hija no conocer para nada a Christian Cueva. Esto contradice rotundamente lo dicho hoy en la entrevista en "Mande quien mande", por lo cual, diversos usuarios en redes no tardaron en pronunciarse.

"Que tal pe**", "se pasó esa cs**", "ella y Domínguez son tal para cual", "juró por la más preciado de su vida", "mentirosa compulsiva", entre otras cosas se puede leer en redes sociales.

Arrepentida

Durante la entrevista en "Mande quien mande", Pamela Franco también aprovechó para pedirle perdón a Pamela López y a su familia por meterse en su relación con Christian Cueva. La cantante aseveró que todo empezó como un "juego" en el cual, ella poco a poco fue entrando.

"Era un tema bastante complicado. Él entraba en temas de mentiras, me decía una cosa, mostraba otra cosa. En ese momento de mi vida, creí el mismo cuento que muchas han creído. Hoy en día, volteo y digo '¿qué me pasó?'. Lo mismo de siempre. Me dijo que no estaba. Había cosas que me hacían pensar que ya no estaban", explicó.

Además, calificó la relación clandestina con Christian Cueva como el "peor error de su vida", ya que hasta ahora es una "vergüenza pública" que tiene que pasar.

"Es algo que me avergüenza (la relación con Cueva), es una mochila que llevo hasta en la relación con Christian (Domínguez). Fue la peor decisión de mi vida. Sé que hubo personas lastimadas, hoy que soy mamá entiendo mucho más (...) Que me perdone Pamela López", agregó muy afligida.