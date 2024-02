¡Paren todo! Christian Cueva también habría tenido un romance con Chris Soifer

El programa de Magaly TV la firme reveló una verdad que se venía rumoreando desde hace varios años atrás y es que esta vez con testigos y pruebas se podría haber confirmado que Chris Soifer mantuvo una relación clandestina con Cristian cueva a pesar de que él se encontraba en una relación con la madre de sus hijos.

La ex pareja de Soifer le brindó una entrevista a Magaly Medina donde mostró con pruebas que la modelo había sido vinculada al jugador en el año 2019.

Al descubierto

Como dice el dicho las mentiras tienen patas cortas y Esto es lo que le está sucediendo a Christian Cueva luego de confirmarse mediante un reportaje que emitió Magaly Medina que el jugador mantuvo también una relación clandestina con la hermana de Micheille Soifer, Chris Soifer.

Se sabe que la misma esposa de cueva Pamela López confirmó que el jugador sí tuvo un amorío con Chris siendo este motivo de pelea entre ambos.

Jeyci, expareja de Chris Soifer confirmó en el reportaje que fue él quien descubrió la infidelidad con el jugador.

"Yo me entero de la infidelidad de Cueva y Soifer entre julio y agosto del 2019. O sea, era un tipo casado y Soifer estaba conmigo, esos chats eran del 2018 y 2019", dijo el dominicano.

Asimismo, Jeyci reveló que tuvo la oportunidad de conversar con Pamela López sobre lo que estaba sucediendo en la relación de ambos para contarle su verdad de los hechos.

"Yo hablé con Pamela y me dijo que ella quería saber la verdad, yo le dije que esto fue así. Es ahí donde encara a Cueva y él tuvo que decirle la verdad, no era la primera vez que se veían incluso le dijo para que vaya a México", agregó.

Incluso hace algunos días "Esto es guerra" armó un panel donde opinaron sobre la situación de Christian Cueva, Pamela Franco y Pamela López siendo una de las críticas Micheille Soifer, por lo que Jeyci se asombró de que todavía tenga la desfachatez de opinar sobre el tema.

Y es que se sabe que la cantante habría sido la intermediaria entre su hermana y el jugador y esto fue confirmado por la todavía esposa de Cueva.

"Esto me lo contó Pamela López y llamamos a Jeyci el dominicano que estuvo con Soifer desde el 2016 y lo confirmó. Él dice que aquella vez nadie le creyó, sin embargo, ahora estos cobran relevancia porque dice que hasta habló con López y se lo contó todo", dijo Magaly.

Cabe resaltar que Chris Soifer también se sentó en el sillón de 'El valor de la verdad' y cuando fue cuestionada por su relación con Christian Cueva, su hermana mayor apretó el botón rojo para no responder la polémica pregunta.

Cueva quiere recuperar a su familia

La tarde del 13 de febrero, Christian Cueva rompió su silencio en "Mande Quién Mande" (MQM), donde reveló sus planes de recuperar a su familia tras el escándalo con Pamela Franco. El futbolista peruano confesó sus errores, pidió perdón a su esposa Pamela López y prometió enmendar su camino.

"Soy un deportista, pero creo que es necesario conversar ciertos temas que ya en estos últimos días han ido tocando mi nombre, el de mi familia y sobre todo el tema de mis hijos. Esto va a quedar marcado en una vida que mis hijos no merecen", admitió Cueva iniciando su confesión y disculpa en MQM.

En el programa de televisión, añadió: "Yo no me justifico de nada, soy una persona que he vivido muchos episodios en mi vida, la vida me cambió de un momento a otro y tuve que seguir mi camino. Y en ese camino me equivoqué muchas veces y por eso es mi llamada".

Cuando le preguntaron si quiere recuperar a su familia respondió: "Por su puesto, y eso no es algo que le tenga que contar al mundo entero, eso realmente lo hago porque mi corazón me lo dice, porque a la única persona a la que amé fue a ella".

Christian Cueva cerró el tema asegurando que no volverá a hablar públicamente de este asunto y que se sentará con su esposa, Pamela López, para hablar de los errores que cometió y buscar la reconciliación. "Me tengo que sentar (con Pamela Lopez) y los capítulos de errores que pude tener, solo me compete hablarlos con ella, nada más".