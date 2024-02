"A ella le vacila jugar a la cantante", Leslie Shaw y sus ácidas palabras a Flavia Laos

Esta vez Leslie Shaw fue consultada por lo que pienso de Flavia laos y la cantante no dudó nuevamente en arremeter contra la artista pues a pesar de ya haber levantado la bandera blanca con Micheille Soifer, no sería la misma situación con la actriz.

La artista urbana dejó en claro por qué no colaboraría con Flavia dejando más de uno sorprendido por sus ácidas palabras hacia la actriz peruana quien se encuentra enfocada en sus proyectos personales.

No sé guarda nada

Leslie Shaw se encuentra en su mejor momento y es que la cantante acaba de estrenar su reciente tema de 'Tal para cual parte 2', por lo que nuevamente fui consultada así desearía hacer algún tipo de colaboración con algún artista peruano.

Pese a que ya confirmó que sería de su agrado juntarse con Micheille Soifer a pesar de haberse dicho la vela verde, no ocurrió lo mismo con Flavia Laos.

"No quiero hacer colaboración con ella porque no quiero ser catalogada como influencer", dijo Leslie convencida de su decisión.

Además, dejó en claro y considera que Flavia no tiene talento para el canto y que solamente lo hace como un hobbie no como ella que se dedica profesionalmente a su carrera.

"A ella le gusta vacilar jugando que es cantante", dijo la rubia cantante quien recalcó qué ella es lo que es por su trabajo y no por escándalos mediáticos.

Dedica su tema a los infieles

En el programa de Ke Rica Mañana, se encuentra la locutora Leysi Suárez y Marco Antonio Ibarra. Hoy, llegó la artista Leslie Shaw presentando su más reciente éxito y cantando algunos otros temas de su exitoso repertorio musical.

Sobre su nuevo videoclip "Tal Para Cual Parte II", comenta que se siente orgullosa de su producción: "Tienen que ver el videoclip, estoy muy orgullosa de mí. Es el octavo videoclip que produzco aquí, yo fui productora ejecutiva. Yo convoco a las personas que quiero que entren al proyecto, me gusta trabajar con productoras mujeres".

Luego, Leslie Shaw agregó que este nuevo sencillo cae perfecto con la polémica de Christian Domínguez y todos los infieles de ahora. Como se recuerda, la cantante se inspiró en su antigua relación para crear este tema "Tal Para Cual Parte II".

"Ahorita está perfecto para Domínguez", menciona Leslie Shaw, mientras suena su nueva canción y se escucha una parte de la letra: "Me engañaste no fuiste caleta... qué pasó se cayó esa careta. Me convertí en tu dolor de cabeza, te mandé pa'l carajo, ya nunca regresas".