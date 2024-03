¿Peluchín y Gigi Mitre ya sabían de la infidelidad de Julián Zucchi? Conductores sorprenden con revelación

¡Atención! En el mundo del espectáculo, nada está oculto por mucho tiempo. Y esta vez, la bomba explotó en el programa "Amor y Fuego", donde Rodrigo González y Gigi Mitre contaron detalles sobre la presunta infidelidad de Julián Zucchi. ¿Qué pasó realmente?

¿Peluchín y Gigi Mitre sabían de la infidelidad de Julián Zucchi?

El programa "Amor y Fuego" acaba de soltar la sopa sobre un lío amoroso que tiene a todos con la boca abierta. Luego de que Julián Zucchi oficializara como "exclusiva" a la reportera de "Magaly TV La Firme", Yiddá Eslava, la excombatiente, rompió en llanto al confesar que descubrió que su ex, Julián Zucchi, le fue infiel. Y lo más fuerte es que ella dijo que lo mantuvo en secreto por sus hijos.

Pero eso no es todo. Rodrigo González, también conocido como Peluchín, y su compañera Gigi Mitre, soltaron la bomba de que ellos ya tenían sus sospechas sobre la infidelidad de Julián mucho antes de que saliera a la luz. Parece que en el mundo del espectáculo, los chismes vuelan muy rápido.

"Ese llanto a venido de la tripa. Ese llanto sí se lo creo. No sé que hay detrás, pero le duele", dijo Peluchín; mientras Mitre acotó: "Se nota que es genuino y a mí me encanta cuando la gente es genuina".

Gigi incluso reveló que recibieron mensajes sobre las travesuras de Julián, pero les faltaba la evidencia concreta. "Pero también es cierto que mucha gente nos escribía, tanto a ti como a mí, diciéndonos que él había sacado los pies del plato, pero no teníamos pruebas ni certeza", acotó la comunicadora. ¡Vaya lío! ¿Qué más secretos guardan estos dos?

Pero la cosa no termina ahí. Rodrigo también lanzó una perla: según él, la reportera de Magaly Medina que está en medio de todo este rollo estaba completamente enamorada de Julián. ¡Qué sorpresa nos llevamos al enterarnos de esto!

Gigi Mitre sobre el romance de Yiddá

Pero espera, que hay más. Gigi Mitre también opinó sobre el nuevo romance de Yiddá Eslava con el fotógrafo Ángel Fernández. Según ella, la situación es un poco sospechosa. Aquí nadie se queda sin su dosis de drama.

"Por qué lo cuenta ahora (la infidelidad) porque todo coincide, por eso digo... no quiero bajarle la llanta al nuevo novio de Yiddá, pero sí de ella no nació el divorcio, sino porque no le quedó de otra, no sé si tan rápido se haya enamorado de alguien", afirmó Gigi.

Sin embargo, Yiddá aclaró que está "completamente enamorada" de Ángel Fernández. "Cuando conocí a Ángel, fue algo especial que nunca había conocido. Estoy completamente enamorada y agradecida porque es un chico muy paciente", señaló. Y que agradece a su pareja por comprender y soportar la situación.

En fin, en el mundo de la farándula nunca falta la emoción. Entre lágrimas, revelaciones y chismes a montones, el programa "Amor y Fuego" nos tiene enganchados sobre lo que sucedió entre Yiddá Eslava y Julián Zucchi. ¿Qué más nos deparará este culebrón del espectáculo? Estaremos atentos para contarte todo al detalle.