¡Polémico! Leslie Shaw 'dispara' contra Yahaira Plasencia y Micheille Soifer

En un nuevo episodio de chismes y revelaciones, Leslie Shaw ha lanzado fuertes declaraciones durante su participación en el podcast "¿Tú quieres show?" de ChiquiWilo. La cantante no se guardó nada y arremetió contra sus colegas Micheille Soifer, Handa, y especialmente, contra Yahaira Plasencia.

Leslie Shaw arremete contra Yahaira Plasencia y Micheille Soifer

Cuando le preguntaron sobre las cosas que conserva en casa y que podrían usar personas de bajos recursos, Shaw no dudó en señalar su ropa: "Tengo ropa que ahora la veo y digo: Ay no, así se vestiría la Yahaira, la Soifer. Vestiditos así de mechas, con la costura mal hechas. ¿A quién más he visto más así feo? A la Handa, parece Leslie Shaw sin presupuesto".

En un tono bastante directo y sin rodeos, Leslie Shaw dejó claro que tiene prendas que podrían ser del gusto de Plasencia y Soifer. Además, no escatimó en detalles sobre la apariencia de estas prendas: "La Handa también se viste horrible, parece Leslie Shaw sin presupuesto. Se ve low cost, pero entiendo por qué cuando cantan gratis obviamente no tienen dinero para comprarse ropa linda. Tienen que ver ropa de moda, ir a Europa, en San Isidro se visten bien".

Leslie recuerda sus momentos humildes

Pero la artista no se detuvo ahí. Rememoró su pasado y señaló que su momento más humilde en la escena artística fue cuando compartió escenario con Micheille Soifer y Emilio Jaime, expresando con cierta ironía: "Ahí me pasé de buena gente. Qué ganas de regalar mi tiempo, ¿no?".

En esta entrevista llena de chispas, Shaw no solo arremetió contra sus colegas sino que también lanzó críticas sobre su participación en el reality "Esto es Guerra", calificándolo como un grave error y revelando que solo lo hizo por necesidad económica: "Estar en un reality de competencia nunca más lo haría, lo hice porque necesitaba el dinero, pero no lo volvería a hacer. En verdad yo sigo siendo humilde, pero me creo, por ejemplo, no cobro por entrevistas".

Estas declaraciones han causado revuelo en las redes sociales, generando reacciones entre los seguidores de Leslie Shaw y los fanáticos de Yahaira Plasencia y Micheille Soifer. Sin duda, este nuevo episodio de la guerra de declaraciones en el mundo del espectáculo nos mantiene expectantes por lo que pueda suceder. Estaremos pendientes para mantenerte al tanto de cada detalle del último escándalo de Leslie Shaw.