"Póngase a trabajar señora": Usuarios critican a mamá de Alejandra Baigorria tras mensajes contra sus hijos

¿Y el Feliz Día de la Madre? Verónica Alcalá, madre de Alejandra Baigorria, ha sorprendido a más de uno al publicar en sus redes sociales polémicos mensajes en contra de la propia "Gringa de Gamarra" y todos sus hijos. Según detalla la mamá de la exchica reality, todos sus hijos se habrían desentendido de ella, dejándola sola "una vez más". Esta serie de mensajes en contra de sus cinco "herederos" ha desatado gran controversia en redes sociales, ya que no es la primera vez que lanza una queja de este tipo.

Verónica Alcalá "explota" en redes contra sus hijos

En horas de la tarde del último lunes 6 de mayo, Verónica Alcalá remeció el ambiente de la farándula con una serie de publicaciones en su cuenta oficial de Instagram. En estos posts en la mencionada red social, la madre de Alejandra Baigorria arremetió en contra de la propia "Gringa de Gamarra" y sus demás hijos, asegurando que la han dejado sola "una vez más".

El primero de los mensajes vino acompañado de un video en el cual muestra a su madre, quien ha estado hospitalizada debido a su delicado estado de salud. Ante esto, Verónica Alcalá deja entrever que ninguno de sus hijos se ha hecho presente para velar por la salud de su abuela.

"Te amo mami, ya estás lista para pasar un maravilloso Día de la Madre. Gracias a la Virgen María que siempre estuvo a tu costado. Tú y yo lo sabemos, te amo mamá", publicó la mamá de Alejandra Baigorria.

Eso no es todo, porque horas después empezaron los ataques directo en contra de sus hijos. Verónica Alcalá publicó una serie de videos de una camioneta, la cual se encontraba en reparación para luego pasar a ser vendida. En estos videos, la mamá de la prometida de Said Palao atacó a sus "herederos" y aseguró que la han dejado completamente sola.

"Una mujer que brilla, una mujer que lucha, una mujer que llora sola se aguanta, pero va para adelante. Para adelante, nada nos detendrá mujeres a pesar de que me la pasé teniendo hijos. Son cinco, pero no importa. No esperes nada de nadie nunca, amén", agregó Verónica Alcalá.

Duras críticas en redes

En otra publicación, Verónica Alcalá, una vez más, se mandó en contra de sus hijos, pero destacó a dos menores de su descendencia. Para finalizar, dejó en claro que sus hijos, incluyendo Alejandra Baigorria jamás le han brindado ayuda, contrario a lo que pasa con Sergio Baigorria, alcalde de Chaclacayo, a quien sus "herederos" le habrían regalado una camioneta.

"Lista para la venta. Sé que estoy sola en esta vida me dediqué a tener hijos son cinco, pero en fin me quedan sólo dos chiquitos, el resto ustedes los conocen. Le regalaron el carro al papá y a mí ni la llanta, amén, y la voy a vender sola porque yo soy mejor que los hombres que piden, amén. Mujer poderosa, empoderada, nada me parará, nada me detendrá", sentenció.

Esta serie de publicaciones desató gran controversia en contra de Verónica Alcalá. Muchos usuarios en redes sociales la acusaron de ser malagradecida, ya que no es la primera vez que levanta serias acusaciones en contra de sus hijos.

"Póngase a trabajar en vez de estar pidiendo a sus hijos que la mantengan. Que fresca", "Es media rara esa señora", "Un psiquiatra para ella urgente", "no quiera dárselas de pobrecita", "Alejandra Baigorria no merece pasar por esta vergüenza pública" , señalaron los cibernautas en redes.

Usuarios contra mamá de Alejandra Baigorria

Hasta el momento, Alejandra Baigorria no se ha referido a este caso, pero no se descarta que conteste en las próximas horas. Mientras tanto, Verónica Alcalá se mantiene en sus trece y acusa a sus hijos de desentenderse de ella. ¿Cuál será la verdad?