Prima de Marcelo Tinelli arremete contra Milett Figueroa y la tilda de 'fingida': "Lloró de mentira"

Mimi Alvarado, pareja del Tirri, primo de Marcelo Tinelli, hizo declaraciones contundentes sobre Milett Figueroa. Además, insinuó que la peruana y el argentino están permitiendo que la relación avance sin definir un título para ella. En ese sentido, dejó entrever que la modelo peruana sería fingida en sus acciones durante el reality en el que participó.

Recordemos que muchos rumoreaban que la relación entre Tinelli y Figueroa había llegado a su fin. No obstante, ambos desmintieron este hecho. Ahora la prima del presentador de televisión lanzó estos dardos contra la peruana. Conoce más detalle en la siguiente nota.

Mimi Alvarado y sus fuertes comentarios contra Milett Figueroa

Recientemente la novia del Tirri, primo de Marcelo Tinelli, se pronunció sobre la relación que tiene Milett Figueroa con el presentador de televisión argentino. En ese sentido, lanzó fuertes comentarios en contra de la modelo peruana.

"(Yo digo que la relación de ellos era un pantalón que se rompió y lo hicieron bermuda para seguir usándolo, pero no es lo mismo) Para mí también, bermuda que pantalón largo, pero en el sentido de que ellos dos le han dado un contexto más de no título, de vamos a dejar que fluya", dijo Mimi a Ángel De Brito.

Recordemos que muchos usuarios han especulado que la pareja habría llegado al fin de su relación. No obstante, ambos se encargaron de desmentir este hecho en su momento mostrándose juntos. Ahora, los comentarios de Mimi Alvarado dejan entrever una situación diferente.

¿Lloró de mentira?

Ángel De Brito preguntó a la novia del Tirri sobre el altercado en el reality 'Los Tinelli' en el que estuvo involucrada Milett Figueroa, y ella respondió que la modelo peruana "lloró de mentira". Recordemos que ambas protagonizaron un altercado del que se dijo de todo, pero luego Mimi Alvarado se pronunció para 'calmar las aguas'.

"(¿Es cierto que se pelearon en el reality?) Yo no puedo spoilear nada, porque yo firmé, pero yo creo que el reality (¿Fue picante?) No fue una pelea, fue una mala interpretación y algo que a mí no me gustó, yo no la pasé muy bien (¿Lloraste?) Sí, ella también, pero ella lloró de mentira, yo lloré de verdad", afirmó la novia del Tirri.

Todo esto indicaría que la modelo peruana Milett Figueroa sí tendría diferencias con familiares de Marcelo Tinelli, tal es el caso de Mimi Alvarado. Al parecer, la pareja del presentador argentino se habría ausentado de la final del reality 'Los Tinelli' por este motivo.