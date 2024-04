¡Ya era hora! Marcelo Tinelli defiende a Milett Figueroa y pide respeto a la TV peruana

Marcelo Tinelli, el reconocido conductor argentino, se mostró visiblemente molesto durante un encuentro con un reportero del programa "LAM", donde defendió fuertemente su relación con la modelo peruana Milett Figueroa y exigió respeto hacia la televisión peruana.

Marcelo Tinelli explota contra periodista argentino por Milett

El conocido conductor argentino Marcelo Tinelli no ocultó su molestia frente a las preguntas insistentes de un periodista del programa "LAM", quien cuestionaba sobre su relación con la modelo peruana Milett Figueroa. El intercambio, que se dio en medio de especulaciones mediáticas, llevó a Tinelli a pedir un mayor respeto hacia su pareja y hacia la televisión peruana.

El conflicto surgió cuando el periodista abordó a Tinelli con preguntas que sugerían problemas entre él y Milett. Visiblemente incómodo, Tinelli respondió: "Tú sabes que estoy en pareja, que estoy con ella, no entiendo por qué esa pregunta redundante en tu programa, ¿qué quieren? ¿decir algo? yo no entiendo", expresando su frustración ante la insistencia del tema.

La situación se intensificó cuando el reportero utilizó una metáfora poco afortunada para describir la relación de Tinelli, comparándola con un "pantalón que se rompió y lo hicieron bermuda", a lo que Tinelli replicó disgustado: "Qué pantalón se rompió, qué dice. Es una frase muy boluda la que acabas de tirar".

Marcelo defiende a la TV peruana y a Milett Figueroa

Marcelo Tinelli aprovechó el momento para hacer un llamamiento a los medios, especialmente a los argentinos, para que traten con más respeto a la televisión peruana y a Milett Figueroa. "Lo veo (los dimes y diretes), no necesito que me lo cuentes, los veo a ustedes. Traten mejor a la televisión peruana y a mi novia", enfatizó, defendiendo tanto a su pareja como al trato mediático que recibe en Perú.

Este enfrentamiento parece ser el último de una serie de intercambios ásperos entre medios de ambos países, particularmente en torno a cómo se ha reportado la relación entre Tinelli y Figueroa. A pesar de las controversias, Tinelli ha mostrado una defensa firme de su relación, insistiendo en que está fuertemente unido a Milett y criticando a aquellos que dudan de su palabra.

💥 Marcelo Tinelli fue a ver a Martín Bossi sin Milett Figueroa



🎬 Mirá el programa en vivo acá: https://t.co/718O59XAjP



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/szwXJNrZw7 — América TV (@AmericaTV) April 26, 2024

"Yo estoy con Milett. ¿Cuál es el problema? Si yo digo que sí, Yanina me dice, no, no te creo, Ángel también entonces, ¿qué hago?", declaró, mostrando su descontento con la incredulidad de los panelistas de "LAM".

La relación de Tinelli y Figueroa continúa siendo un foco de atención tanto en Argentina como en Perú, con ambos enfrentando constantes rumores y especulaciones. Sin embargo, a través de estos momentos difíciles, Tinelli ha dejado claro que no tolerará faltas de respeto hacia ellos ni hacia la representación de su relación en los medios.