¿Puro humo? Magaly Medina revela LA VERDAD detrás del adelanto de su programa de hoy: "No hay ampay"

¿TOTAL? Desde hace muchos años, Magaly Medina se ha caracterizado por remecer el mundo de la farándula peruana con su sonados ampays. La popular "Urraca" logró exponer a diversos futbolistas, cantantes, figuras de "Chollywood" entre otros, por lo que el público siempre está a la expectativa de algún nuevo incauto. Por ello, un reciente adelanto de "Magaly TV, La Firme" para hoy lunes 29 de abril causó gran revuelo, ya que generó gran intriga entre los usuarios en redes, quienes especularon la existencia de un ampay. Sin embargo, la propia conductora se encargó de desilusionar a sus seguidores al afirmar que no existe ninguna noticia "bomba" y, por el contrario, hoy se desarrollará el programa con normalidad.

¿Qué había anunciado el programa de Magaly Medina?

Hace un par de días, una promoción del programa "Magaly TV, La Firme" dejaba impactado a más de uno. Muchos pensaron que un nuevo ampay remecería la farándula peruana e incluso, como era de esperarse, desataron diversas teorías sobre quienes podían ser los implicados en estas presuntas imágenes.

"Disfruta tu fin de semana porque el lunes nadie se despegará de las pantallas. Este lunes tienes que verlo en ATV", así lo anunció la propia Magaly en el avance promocional de su programa. Aunque no se dieron detalles específicos ni se mostraron imágenes concretas del ampay, las palabras de Medina en el teaser son más que sugerentes: "Todo el mundo cuenta lo de todo", "Ellos creían que nadie los grababa", "Esto sí es chisme" , se escuchaba en el avance.

Promo de #MagalyTVLaFirme de fin de semana publicada en Instagram y ya se preguntan en los comentarios, ¿se viene un buen ampay el lunes o es una simple promo? Estaremos atentos 🤔 pic.twitter.com/H3CDxfYRdj — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 27, 2024

Como era de esperarse, muchos tomaron este avance como un adelanto de una posible "bomba" que remecería "Chollywood". Incluso, en "X" diversos cibernautas hacían tendencia el programa de la esposa de Alfredo Zambrano y otros más extremos, pedían que el tiempo "vuele" para que ya sea sábado.

Sin embargo, todo se habría tratado de un mal entendido, ya que recientemente, Magaly Medina sorprendió al aparecer en sus redes sociales para aclarar el asunto. ¿Qué pasó? Te lo contamos más adelante.

Aclarando las cosas

Hace unas horas, mediante sus historias en Instagram, Magaly Medina nuevamente removió los cimientos de todo "Chollywood". Quizás, más de un(a) infiel de "Chollywood" ya se estaba alistando para verse expuesto (a), pero, avísenles porque no pasarán ningún ampay.

La "Urraca" utilizó su mencionada red social para desmentir todos los rumores que se tejieron respecto al avance de su programa y descartó totalmente la existencia de un ampay para el día de hoy.

Magaly Medina aclara que la promoción que lanzaron en las redes de #MagalyTVLaFirme no se trata ni de un ampay ni una bomba. Mañana abra programa regular 👇🏼 https://t.co/75W8OCydQV pic.twitter.com/LXSrB95p3l — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 28, 2024