¡Qué fuerte! Janet Barboza deja entrever que Magaly Medina sería amiga de María Pía Copello por interés

María Pía Copello y Magaly Medina han desarrollado una amistad fuerte, evidenciada por sus frecuentes apariciones en eventos sociales y por compartir momentos de diversión juntas. Sin embargo, Janet Barboza ha cuestionado la autenticidad de esta cercanía, sugiriendo que las motivaciones de Magaly Medina podrían no ser sinceras.

La respuesta de la conductora de América Hoy no pasó desapercibido por los usuarios en redes sociales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Janet Barboza habló sobre amistad de Magaly y María Pía

Magaly Medina y María Pía Copello siempre han mostrado una estrecha relación. Un ejemplo claro fue cuando la presentadora de ATV dedicó un segmento completo en su programa para resaltar el emprendimiento de la hija de Copello, 'Catitejas', conocidas chocotejas. Este gesto fue interpretado como una muestra de apoyo entre dos figuras televisivas, reforzando su imagen de cercanía.

Aunque la conductora de 'Magaly TV, la firme' suele ser selectiva en sus amistades en la pantalla chica, su vínculo con María Pía Copello parece ser una excepción. Sin embargo, Janet Barboza, otra conocida presentadora de televisión, ha cuestionado la autenticidad de esta cercanía.

Janet Barboza arremete contra Magaly Medina

En una reciente sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores, la 'Rulitos' abordó consultas sobre Magaly Medina, incluyendo aquellas relacionadas con su vínculo con María Pía Copello. Una pregunta específica se centraba en si la amistad entre la 'Urraca' y la conductora de 'Mande quien mande' estaba motivada por intereses económicos. Así, el usuario sugirió que la riqueza de María Pía podría influir en la cercanía entre ellas.

"También creo que se haría la mejor amiga de Yahaira si se consigue un Sir Winston", arremetió Janet Barboza en su cuenta oficial de Instagram claramente en alusión a Magaly Medina. Es importante tener en cuenta que la relación entre Magaly Medina y Sheyla Rojas comenzó cuando Alfredo Zambrano, esposo de la presentadora, comenzó a realizar negocios con 'Sir Winston', pareja de la ex chica reality, a pesar de las críticas que Magaly Medina había dirigido anteriormente hacia Sheyla.

Habló sobre los trabajadores de la 'Urraca'

La recordada 'Reina de las Movidas' informó que los trabajadores del programa de Magaly Medina le expresaron gratitud por responder en directo a Medina durante una emisión de 'América hoy', indicando que el entorno laboral sería difícil y muchos de ellos "no soportarían a Magaly".

"Lo peor que puede haber para un productor, lo peor que puede haber para un presentador, es que tu gente no te quiera. Cuando yo estuve allí, en una entrevista donde me sacaron antes de tiempo, tres personas que trabajaban con ella me escribieron para agradecerme. Ahora que estamos en 'América hoy', nos paran escribiendo para cambiarse de empleo porque no los tratan bien, no la soportan, hay un mal ambiente", afirmó Janet Barboza en otra oportunidad.