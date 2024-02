"Portarme bien, serle fiel y no faltar nunca más", Dayanita revelas las condiciones para volver a 'JB en ATV'

La popularmente conocida como Dayanita decidió pisar el set de Magaly Medina a pesar de que en su momento la conductora tuvo fuertes palabras para la cómica asegurando que no fue leal con quien le abrió las puertas desde un inicio.

Como se sabe Dayanita estuvo trabajando para el 'Reventonazo de la Chola', sin embargo, decidió volver a la casa que le brindó la oportunidad de ser mucho más conocida pues, Jorge Benavides confió en su talento y en su carisma, es por ello que ahora la humorista reconoció su error y reveló que aprendió la elección.

Hace mea culpa

Dayanita decidió enfrentar a Magaly Medina en su programa de espectáculos ese cómo se recuerda La popular urraca criticó a la humorista por haberse retirado del programa de 'JB en ATV' de manera indiferente y malagradecida.

Pese a todas las críticas que recibió Dayanita decidió dar la cara y hacer un mea culpa sobre lo que sucedió afirmando que en algún momento sí se le subieron los humos por la fama que estaba obteniendo.

Asimismo, la actriz cómica reveló que estaba trabajando para el programa de Ernesto Pimentel sin embargo se acabó su contrato pero le ofrecieron renovar pese a ello afirmó que ya tenía un acuerdo de palabra con Jorge Benavides.

Dayanita confesó que le prometió a la líder del programa cómico que iba a ser parte de su elenco y que sus actitudes iban a mejorar.

"Le prometí portarme bien, serle fiel y ya no faltar nunca más es que ya aprendí", reveló.

Incluso la actriz cómica reveló que el ingreso de 'Topito' su ex pareja al programa humorístico no ha sido por influencia de ella ya que cada uno baila con su propio pañuelo en el ambiente laboral.

"Lo de Topito hay un contrato porque quiere ver cuál es su desempeño en el trabajo, pero no es mi condición, para nada, mis carteras las cargo yo, es su carro, no es mi carro", aseveró.

Se le subieron los humos

Por otro lado, Dayanita confesó que la fama que obtuvo en el programa cómico hizo que se le subieran los sumos por lo que cometió error tras error.

La actriz cómica le reveló a Magaly Medina que cuando volvió al programa que le brindó muchas oportunidades sus compañeros No tuvieron palabras ni miradas negativas por el contrario la felicitaron y la recibieron con mucho cariño.

"Ahora nadie me dice nada, al contrario me han abrazado, cuando yo llegué todos me abrazaron", dijo.

Incluso Dayanita tuvo que revelar que si en algún momento se le subieron los humos Y es que la fama y la popularidad que tenía en las calles y en la televisión y eso que la cegaran de su objetivo.

"A veces en su momento nos equivocamos. Yo traté de conversar... Siempre he pisado tierra... Si en su momento como, no sé si a todos, pero a mí sí me pasó, sí me mareo un poco, no digo que no, lo reconozco a pesar de todo lo que ha pasado. Llegó una persona que me sentó y decirme las cosas, sí tenemos un poco de fama, no podemos creernos superior a los demás", dijo la cómica.

Finalmente, Dayanita aprovechó su estadía en el programa de la urraca para confesar que nunca tuvo algún problema con la conductora como muchos decían y que jamás la miró mal ni habló mal de ella.

Por su lado, la conductora se mostró satisfecha de que la cómica reconociera sus errores en el transcurso de su carrera dejando entrever que ya no existe ninguna diferencia entre ambas.