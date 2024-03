¡Qué fuerte! Mejor amigo de Samahara Lobatón revela que le pedía auxilio por presuntos golpes de Bryan Torres

Magaly Medina empezó su programa este último 7 de marzo no siendo ajena a la polémica desatada entre Samahara Lobatón y Bryan Torres y es que ambos nuevamente protagonizaron un escándalo en la vía pública.

Es por ello que la popular "Urraca" tuvo en su set al parecer a uno de los amigos más cercanos de la influencer quien reveló detalles de la tormentosa relación que tendrías a bajar con el cantante al punto de llegar a las agresiones físicas.

Lo contó todo

En el último programa de Magaly TV la firme el presunto confidente de Samahara Lobatón se hizo presente para contar detalles de la relación que tenía su mejor amiga con Bryan Torres.

Erick Farfán relató uno de los episodios que vivió con Samahara Lobatón en el que intentó ayudarla pero todo esfuerzo fue en vano.

Además, la periodista reveló que Eric acudió a la fiscalía por una denuncia que le interpuso a Brian por haberlo agredido físicamente.

Sin embargo, lo que más polémica causó fue cuando el mejor amigo de la influencer reveló que tenía pruebas donde confirmaba que Samahara sufría de violencia doméstica.

"Tiene chats donde ella le pide ayuda auxilio porque "El Bryan" le había golpeado", dijo Magaly.

Es así que Erick confesó que el pasado 25 de octubre la hija de Melissa club lo llamó desesperada afirmando que su pareja la había golpeado.

"Ella me llama, yo ya había perdido contacto con ella me quedé sorprendido porque me llamó llorando, un llanto incontrolable, ella quería que yo vaya a recogerla a la casa de Bryan. Yo le mandé un taxista de mi confianza para que él la traiga a mi casa pero ella nunca sube al taxi se quedó ahí con Bryan", comentó.

Finalmente confesó que Samahara Lobatón le confesó en ese momento que su enamorado la había golpeado y que incluso la había jalado de los cabellos.

Vecina asegura que Samahara está embarazada

Samahara Lobatón y Bryan Torres vuelven a hacer noticia luego de protagonizar otra fuerte discusión en la vía pública.

Esto se dio luego de que la mujer que lo besó presuntamente en la boca salga al frente a contar su verdad aseverando que Bryan ya le tiraba maicito en el pasado.

Al parecer las palabras de la joven enfurecieron a la modelo quien prácticamente "correteo" a Bryan en la calle para increparle las declaraciones de la mujer.

Sin embargo, eso no fue todo ya que según sus declaraciones Samahara reveló estar embarazada y le reclamó a Bryan que aún así le pegaba.

"Estoy embarazada y aún así me pegas. Me has roto el dedo", dijo la vecina haber escuchado de la boca de la hija de Melissa Klug.

Hasta el momento no se sabe si en realidad Samahara se encuentra embarazada, ya que en estos últimos días se le vio visitando a su ginecóloga a quien visitaba sin falta cuando estaba embarazada de su primera hija.