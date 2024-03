¡Qué fuerte! ¿Yiddá Eslava revela que Priscila Mateo la llamaba?: "Para sacarme pica que estaba contigo"

¿Se la mandó? Yiddá Eslava es la mujer del espectáculo en estos días. Tras el ampay de Julián Zucchi besando a Priscila Mateo, reportera de Magaly Medina, la excombatiente "explotó" y reveló que el argentino le fue infiel. Luego de todo este escándalo y de disculparse con la comunicadora, la actriz sorprendió en su unipersonal con tremendas indirectas. La que más llamó la atención fue cuando, al ritmo de una canción, señaló que la "trampa" la llamaba para "sacarle cachita". ¿Se refiere a Priscila Mateo?

Yiddá Eslava se "desahoga" en su unipersonal

Estos últimos días, la farándula peruana se ha visto envuelta en el escándalo desatado entre Yiddá Eslava y Julián Zucchi. Ambos habían terminado en buenos términos (o eso hacían pensar), sin embargo, el ampay del argentino con Priscila Mateo mostró "otra cara de la moneda".

Tras la "explosión" de todo el lío mediático, Yiddá Eslava hizo un mea culpa y salió a pedirle disculpas públicas a Priscila Mateo, ya que según señaló, sus palabras se malinterpretaron e hicieron quedar a la reportera como la "otra" en la ex relación que tuvo con Julián Zucchi.

Pero, la historia no terminaría ahí, ya que recientemente, Yiddá Eslava presentó su unipersonal y los "dardos" no pararon. En el show presentado por la exintegrante de "Combate", mandó varias indirectas que no pasaron desapercibidos por el público asistente.

"¿Quiénes descubrieron una infidelidad por celular? (Ella levanta la mano) Les faltó revisar el celular, claro, yo te dije cara... que revises el celular (...) Que ganas de coronarnos, pero no con la corona sino con los cuernazos", señaló en un inicio, pero no contenta con eso, siguió "disparando" con todo.

"Lo que tú no sabes es que revisaba los chats que tenías con la otra. Huev... qué fue ¿No qué estabas templadito? Ella me llamaba al fijo pa' sacarme pica que estaba contigo", añadió Yiddá. ¿Se habrá referido a Priscila Mateo? ¿La reportera de Magaly Medina la llamaba para "sacarle cachita"?

Inesperada reacción

Previo a su unipersonal y a las disculpas que mandó mediante sus redes sociales, Yiddá Eslava no podía con su genio y dejaba notar su incomodidad. Las declaraciones de la exchica reality eran apoyados por algunos y criticados por otros, pero, fiel a su estilo, no se quedaba callada.

Uno de estos comentarios vino en contra de Priscila Mateo, ya que un seguidor de Yiddá tuvo duras palabras en su contra. "Ahora se entiende porque jamás lo ampayaron a Julián Zucchi. Porque tenía a su amante, una clandestina trabajando para Magaly, que lindo protegiendo al perro", se lee en el comentario al que la guionista de "Sí, mi amor" apoyó con su "like".

¿Yiddá Eslava habrá querido mandarle una indirecta a Priscila Mateo? No lo sabemos, pero lo único cierto es que, al parecer, las aguas está calmadas... o al menos eso dejan notar, por ahora.