"Que sigamos divirtiéndonos hasta viejitos", Magaly le dedica romántico mensaje a su esposo por San Valentín

Magaly Medina no pasó por alto esta fecha especial donde se celebra el amor y la amistad y le dedicó unas emotivas palabras a su esposo, Alfredo Zambrano quien ha sido su fiel compañero durante todo este tiempo.

La conductora de televisión preparó un corto video donde resalta los mejores momentos con Alfredo y en los cuales su amor se ha fortalecido.

Feliz San Valentín

Magaly Medina hizo un alto a toda la polémica suscitada en su programa estos últimos días y le dedico un mensaje a su esposo Alfredo Zambrano por ser hoy un día especial en donde se celebra el amor y la amistad.

La popular 'Urraca' sacó su lado cursie y romántico para saludar a su notario por todos los años que le ha regalado presumiendo su amor.

"Feliz día de San Valentín a mi amigo, compañero y amante esposo. Que sigamos divirtiéndonos hasta viejitos", decía el tierno mensaje de la conductora hacia la persona que le dedica su tiempo, su cariño, respeto y lealtad.

Como usted sabe la relación de Magaly con Alfredo Zambrano sigue más fuerte que nunca pues hace pocos meses la parejita estuvo de viaje por diversas partes del mundo coleccionando más momentos juntos que recordarán por el resto de sus vidas.

A pesar de que Magaly siempre ha presumido la relación que tiene con Alfredo la conductora severo que jamás perdonaría una infidelidad.

Felizmente no le ha tocado pasar por esta mala experiencia con su notario con quien ya tiene 8 años de matrimonio.

Cabe resaltar que ambos han tenido algún tiempo de crisis que afortunadamente pudieron superar y predominar el amor que hasta el día de hoy se mantiene vigente.

Diversos usuarios felicitaron a la feliz pareja por demostrar que el amor existe.

"Lindos Maga y que sufran las bataclanas", "feliz día Magali bonito video Me gustaría dedicarle así a mi esposo pero no coopera", "Que viva su amor", "Lindos muchas felicidades", "el verdadero amor en todo su esplendor se nota la complicidad que se tienen", fueron algunos de los comentarios en redes.

¿No cree en el felices para siempre?

A fines de octubre del año pasado Magaly Medina reveló que si tiene diferencias con su esposo pero dentro de lo posible tratan de solucionarlo para evitar peleas.

En ese entonces Medina reveló que no cree en 'viejitos para siempre' ya que sus anteriores compromisos solo duraron 7 años.

En un inicio, mencionó que sus palabras no fueron una sorpresa para su esposo, pues él sabe perfectamente lo que ella piensa. Pese a ello, sorprendió al mencionar que existen algunas diferencias entre ambos.

"¡Ay, por favor! Eso es algo que yo pienso y mi esposo sabe, pero nosotros estamos muy bien. Como toda pareja tenemos algunas diferencias porque pensamos diferentes; sin embargo, todo va bien, nada que no se resuelva en un par de horas", expresó al inicio.

Por otro lado, aseguró que no miente con sus palabras, pero eso no quiere decir que se cierre a la posibilidad de estar hasta la muerte con su actual esposo. Incluso, el propio Zambrano le ha prometido que no se separará de ella.

"Lo que comenté fue porque es lo que creo. Si mi matrimonio dura hasta que seamos viejitos serán las circunstancias que así lo permitan y mi esposo dice que me va a demostrar que eso va a pasar, aunque sabe que soy una incrédula por lo mismo que he vivido y me ha pasado", finalizó.